Le président du Stade de Reims réagit à sa lourde sanction

Réunie, mercredi soir, la Commission de discipline de la Ligue n'a pas fait semblant vis-à-vis de Jean-Pierre Caillot. Sanctionné lourdement, le président du Stade de Reims, est en effet suspendu de toutes fonctions officielles jusqu'au 31 décembre, ce qui correspond à neuf matches, de la 8e à la 16e journée de L1. Une sanction prenant effet à partir de mardi prochain et qui est la conséquence directe de ses propos sur l'arbitrage après le nul concédé face à l'OL. «Il y a un problème avec l'arbitrage français. Ils font erreur sur erreur, ce sont toujours les mauvaises décisions du mauvais côté,» avait notamment lancé le boss des Rémois. Invité à réagir sur le verdict rendu par l'instance, Jean-Pierre Caillot semble, aujourd'hui, regretter la forme de son propos mais maintient, en revanche, le fond. Mon audition a duré une bonne demi-heure, où j'ai été écouté, mais manifestement pas très bien entendu, vu la sanction (sourire), a tout d'abord lâché le président du SdR dans un entretien accordé à L'Équipe avant d'ajouter.

«L'arbitrage n'est pas cohérent d'un arbitre à l'autre, ni d'un stade à l'autre. Que ce soit pour les penalties ou les cartons rouges, les mêmes causes ne créent pas les mêmes effets et il y a un total manque de psychologie. Je leur ai dit que je regrettais vraiment l'évolution de nos relations avec les arbitres, qui sont malheureusement de plus en plus robotisés. J'ai reçu beaucoup de messages de l'opinion publique, de joueurs et de présidents me disant que j'étais courageux de clamer tout haut ce qu'ils pensent tout bas depuis des années. Cette sanction confirme simplement à mes yeux qu'on ne retient que la forme et qu'on ne s'attaque pas à la genèse du vrai problème, qu'il y a des sujets tabous et que je ne vois pas trop comment les choses vont évoluer. Avec l'arrivée de CVC (fonds luxembourgeois qui a investi 1,5 milliard d'euros dans le foot français), on est en train de repenser le produit football. C'était l'occasion que tout le monde se remettre en question. Dans tous les groupes de travail mis en place à la Ligue, le seul qui n'avance pas, c'est le dossier de l'arbitrage...» Le message est passé...