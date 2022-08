Le Stade de Reims enrage contre l'arbitrage après le nul concédé contre l'OL

Rattrapé dans les derniers instants par l'Olympique Lyonnais, le Stade de Reims, réduit à dix, n'a pu faire mieux qu'un match nul face aux hommes de Peter Bosz (1-1) pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Interrogé à l'issue de la rencontre, Jean-Pierre Caillot, le président du SdR, s'est alors emporté contre l'arbitrage de Jérémy Stinat.

«Il y a un problème avec l'arbitrage français. Je lui ai dit qu'ils avaient été nuls. Alors, il l'a noté dans son petit calepin et je vais sûrement prendre six mois. Il y a erreur sur erreur, toujours du même côté. Il y en a marre ! Il faudrait que M. Garibian explique à ses troupes que chacun doit être jugé de la même façon, au lieu de passer à la télévision pour dire que tout va bien. Cela commence à bien faire. On a compris que les petits clubs doivent descendre au bout de cette saison à quatre relégations», a ainsi lâché le boss rémois. «L'arbitre a le courage d'expulser Lopy mais pas de siffler le penalty pour nous. Jouer à dix contre onze ou douze, c'est très difficile. Nous sommes habitués», a, de son côté, pesté Oscar Garcia, le technicien des Rémois.