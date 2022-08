Ligue 1 : l'OL évite le pire contre Reims grâce à Moussa Dembélé

L'Olympique Lyonnais n'arrive pas à enchaîner. Alors qu'ils montaient en puissance sur les deux premiers matches de la saison et restaient sur deux victoires, le premier déplacement de la saison aura été bien compliqué. Déjà, car il fallait trouver la formule pour pallier au départ de Paquetá, tout proche de s'engager à West Ham. Bosz tentait donc un trio Lepenant-Tolisso-Reine-Adélaïde, devant l'autre trio KTE-Lacazette-Tete. Face à une équipe rémoise en grande difficulté en ce début de saison, cela aura été très compliqué pour les Gones.

Dominateurs dans le jeu, l'OL manquait cruellement de technique et ratait des passes bien trop simples, alors que le SdR était replié dans son camp. Bousculé dans les duels et incapable de se montrer précis, le club lyonnais débutait difficilement la rencontre et donnait de la confiance aux locaux, qui n'hésitaient pas à se projeter vers l'avant. Résultat : Sur un centre de Busi, Ito sautait plus haut que tout le monde et plaçait une tête décroisée imparable pour Riou (1-0, 24e).

L'attaque de l'OL en panne

Mieux dans le jeu, le Stade de Reims aurait même pu mériter mieux, avec un Ito en feu (27e, 29e). Finalement, la seule occasion lyonnaise aura été cette lourde frappe de Tetê en seconde période, bien détournée par Pentz (57e). Et après un tacle dans le dos de Lacazette, Lopy était expulsé à l'heure de jeu (63e). Et même comme ça, l'OL avait un mal fou à se créer des occasions face à un bloc très solide côté rémois, même en infériorité numérique.

Mais dans les derniers instants, Dembélé, bien servi par Cherki, pouvait pulvériser une tête puissante dans le but de Pentz pour enfin égaliser (1-1, 87e). Avec cette prestation décevante, l'Olympique Lyonnais évite le pire, mais manque l'occasion d'empocher trois points importants, avant un mois de septembre qui s'annonce très costaud. Avant cela, les Lyonnais devront se ressaisir contre l'AJ Auxerre. Solide, Reims ne gagne toujours pas et pourra confirmer cette bonne performance à Angers, lors de la prochaine journée.