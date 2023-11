Serie A : Sassuolo s’en sort bien à Empoli, le Genoa tombe à Frosinone

Suite de la 13e journée de la Serie A avec deux rencontres au programme ce dimanche après-midi, concernant des équipes de seconde partie de tableau. On débute avec un duel de promus entre Frosinone et le Genoa. Les deux équipes croyaient se quitter sur un match nul, avec un superbe but de l’ancien Marseillais Ruslan Malinovskyi en première période, avant que les Giallazzurri n’arrachent la victoire dans le temps additionnel pour intégrer le top 10 (2-1).

La suite après cette publicité

De son côté, Sassuolo, à deux petits points de la zone rouge, s’imposait finalement dans une rencontre prolifique face à Empoli (4-3). L’attaquant vedette des Neroverdi Domenico Berardi s’offrait un doublé au retour des vestiaires pour assurer les trois points aux siens et ainsi s’éloigner des dernières places. Un succès important dans la lutte pour le maintien de l’USS, qui remonte à la 13e place au classement et met fin à une mauvaise série de six matches (3 matches nuls, 3 défaites).