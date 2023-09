PSG-Nice : le constat étonnant de Luis Enrique après la défaite

À quelques jours de son grand retour en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain s’est incliné au Parc des Princes contre l’OGC Nice (2-3). Une première défaite de la saison qui place le club à la troisième place du Championnat. Mais pour autant, Luis Enrique ne veut pas s’inquiéter pour la suite de la saison.

«J’ai eu des meilleurs jours qu’aujourd’hui. On connaissait Nice, ils sont costauds, forts, on avait besoin de presser plus haut, ils méritent la victoire. Il faut gagner ces matches, même si c’est dur après les trêves internationales, on a peu de temps pour s’entraîner ensemble. On doit progresser. Nice n’a pas perdu depuis le début de la saison et Francesco Farioli, j’aime beaucoup sa façon de jouer, ils ont été forts et ont pris l’avantage avec une vraie occasion de but. Il faut les féliciter, mais nous, on doit progresser. Je suis content de la perf de l’équipe, on doit progresser, mais je ne m’inquiète pas», a-t-il expliqué au micro de Prime Video.