FC Barcelone : la dernière catastrophique de Gerard Piqué

« C'est une ptain de honte. Je chie sur ta ptain de mère ! ». C'est sur ses propos que Gerard Piqué, 35 ans, a terminé sa carrière de joueur mardi soir, lors de la victoire de son équipe à Osasuna (2-1). Certes, en espagnol les propos n'ont pas la même ampleur ni teneur que leur traduction littérale en français, mais ils ont valu un carton rouge au défenseur catalan.

C'est à la mi-temps que Piqué est allé voir l'arbitre du match, Jesus Gil Manzano, pour lui reprocher certaines de ses décisions en première période, notamment ce but de David Garcia qui aurait dû, selon les Catalans, être annulé. L'arbitre n'a pas hésité et a dégainé le rouge direct. Un fait de jeu qui aurait pu être anecdotique, puisque le numéro 3 du Barça était remplaçant...

Piqué a réglé ses comptes

Sauf que c'était aussi son dernier match avec son club formateur, où il a passé plus de 20 ans. C'était effectivement la dernière rencontre du Barça avant la trêve, et Piqué n'aura plus l'occasion de jouer la moindre minute. Xavi a par la suite confirmé qu'il comptait le faire entrer en jeu en deuxième période pour sa dernière. Forcément, ça fait beaucoup parler en Espagne. Pour Sport, c'est même le premier geste de président de Piqué, à qui on prête un avenir dans les bureaux du club. Une sorte de premier message envoyé à destination des arbitres et des supporters...

Dans un autre article, le journal estime que Piqué s'est tout simplement lâché, déversant toute la frustration accumulée suite à plusieurs décisions considérées comme douteuses contre les Barcelonais ces dernières semaines, et en particulier contre Gil Manzano. Une théorie qui semble légitime, puisque selon Mundo Deportivo, le défenseur aurait aussi lâché à l'arbitre : « tu es l'arbitre qui nous a le plus nqué, et de loin »*. Une sacrée fin pour un sacré défenseur, et un drôle de personnage...