Liga : le FC Barcelone s'impose aux forceps face à Osasuna

Le FC Barcelone avait un joli coup à jouer ce soir à Pampelune, à l'occasion du dernier match de la carrière de Gerard Piqué (remplaçant au coup d'envoi). En ouverture de la 14e journée, les Catalans avaient l’occasion de reléguer le Real Madrid à cinq longueurs. Leaders du classement avec deux points d’avance sur la Casa Blanca, les Culers avaient profité de la défaite madrilène sur le terrain du Rayo Vallecano (2-3) pour creuser un petit écart. Une victoire en Navarre mettrait donc une bonne petite pression aux Merengues qui ne jouent que dans deux jours face à Cadiz. Mais attention, car le Barça affrontait une équipe d’Osasuna auteur d’un excellent début de saison.

La suite après cette publicité

Les hommes de Jagoba Arrasate restent sur trois victoires et un nul lors de leurs quatre derniers matches et pointaient à une belle cinquième place au coup d’envoi. Rapidement, le Barça ne s’est pas montré dans un bon jour. Et surtout Sergio Busquets. Face au pressing intense des joueurs de Navarre, le milieu de terrain a mis son équipe dans le dur dès l’entame de la rencontre. Auteur d’une perte de balle dans sa surface suite à une passe imprécise de Balde, « Busi » a provoqué un cafouillage qui a entraîné un corner fatal aux Catalans puisque repris victorieusement par David Garcia (1-0, 6e). Les Barcelonais avaient beau réclamer une faute sur Marcos Alonso, l’arbitre a bien accordé le but après consultation de la VAR. Dix minutes plus tard, nouvelle erreur grossière de Busquets, avec un nouveau ballon perdu devant sa surface. Mais cette fois, Chimy Avila n’en a pas profité et sa tentative n’a pas attrapé le cadre (16e).

Merci Raphinha

Bousculés, les Catalans ont eu de grosses difficultés à développer leur jeu. Devant, Robert Lewandowski était trop esseulé, Ferran Torres inoffensif et seul Ousmane Dembélé se distinguait. Le Français était l’élément agitateur de ce Barça peu fringant, capable de créer les décalages. C’est d’ailleurs sur l’une de ses impulsions que Lewandowski a pu tenter la première frappe cadrée du match côté Barça. À la 25e minute seulement. En face, Osasuna ne se créait pas davantage d’occasions, mais l’intensité imposée par les partenaires d’Abde (prêté par le Barça, mais en tribune) suffisait à gérer ce court avantage. La partie allait même devenir plus simple à la 31e minute. Déjà averti à la 11e pour une faute sur Vidal, Lewandowski a complètement craqué en se jetant sur David Garcia le coude en avant lors d’un duel aérien. Deuxième jaune, le Polonais pouvait rentrer au vestiaire. Pour l’anecdote, il s’agit du deuxième carton rouge de sa carrière, après celui reçu le… 9 février 2013 lors du match entre le Borussia Dortmund et Hambourg. Le deuxième coup dur pour le Barça du match suivi d’un troisième après un but logiquement refusé pour hors-jeu à Ferran Torres (45e+1).

Au retour des vestiaires, les malheurs catalans semblaient s’accumuler. Pour son dernier match chez les professionnels, Gerard Piqué a été expulsé dans le tunnel du Sadar par l’arbitre pour contestation. Remplaçant au coup d’envoi, le défenseur achève sa carrière d’une drôle de manière, sans avoir la possibilité de fouler une dernière fois une pelouse de Liga. Pedri a toutefois redonné le sourire aux siens quelques instants plus tard. Sur un centre à destination de Ferran Torres repoussé par la défense adverse, le jeune milieu de 19 ans était là pour reprendre le cuir et égaliser (1-1, 47e). La suite et la fin de la rencontre a été plus confuse, notamment côté Barça. Hormis une tentative lointaine incroyable de Chimy Avila boxée en corner par ter Stegen (69e), le principal fait de jeu a été la sortie de Christensen, remplacé par Gavi. Frenkie de Jong était alors aligné en défense centrale, aux côtés de Marcos Alonso. Une configuration inédite qui n’a pas empêché le Batave de délivrer un amour de passe décisive pour Raphinha, fraichement entré en jeu. Une passe en profondeur reprise magnifiquement de la tête par le Brésilien à cinq minutes du terme (1-2, 85e). Le Barça peut souffler. Dans la difficulté, il a réussi à s’imposer et compte désormais cinq points d’avance sur le Real Madrid et restera leader du classement après le Mondial.

Revivez le film du match