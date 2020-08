OL : Juninho évoque le départ des cadres

La suite après cette publicité

À peine qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après l'exploit réalisé face à la Juventus, le directeur sportif de l'OL Juninho a été interrogé sur le mercato de son club, plus particulièrement sur les départs possibles de Depay, Aouar ou Dembélé.

« Quand tu as des grands joueurs, c'est tout à fait logique que des équipes plus grandes viennent les chercher. C'est un risque qu'on perde des joueurs importants et là on pourra rééquilibrer l'effectif. Il ne faut pas oublier qu'on a un effectif assez élargi. Des fois, je préfère un effectif un peu plus petit avec un état d'esprit plus grand », a lâché Juninho au micro de RMC Sport.