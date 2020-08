Juventus - OL : les notes du match

La suite après cette publicité

C'était le grand jour ! La Ligue des Champions effectuait son retour ce vendredi soir avec deux rencontres au programme dans le cadre des huitièmes de finale retour : Manchester City-Real Madrid et Juventus-Olympique Lyonnais. Vainqueurs 1-0 à l'aller au Groupama Stadium (but de Tousart, parti au Hertha Berlin depuis), les Gones étaient en bonne posture pour décrocher un billet pour le prochain tour. Mais il restait encore un match et il fallait contenir les Bianconeri, qui devaient inverser la tendance quelques jours après avoir remporté la Serie A pour la neuvième fois d'affilée. Côté lyonnais, Rudi Garcia optait pour un 3-5-2 avec un duo Toko Ekambi-Depay aux avant-postes. Un choix qui poussait ainsi Dembélé sur le banc de touche. Le jeune Caqueret était également titulaire au milieu. En face, Maurizio Sarri sortait son 4-3-3 et titularisait Cuadrado au poste de latéral droit. Cristiano Ronaldo était titulaire mais pas Dybala, incertain et donc remplaçant.

Sous une chaleur accablante avec 31°C à Turin, les deux équipes nous offraient un petit round d'observation. Les Bianconeri se procuraient quelques occasions, comme cette frappe de Ronaldo à la 8e minute, mais un hors-jeu était signalé à chaque fois. Finalement, les Gones frappaient les premiers avec une tentative d'Aouar envoyée en corner par Szczesny (9e). Mais l'action suivante était la bonne. Après un bon mouvement, Aouar rentrait dans la surface et tombait au duel avec Bentancur, qui avait pris le ballon. La VAR validait ce penalty litigieux, et Depay ne tremblait pas pour transformer : l'attaquant néerlandais plaçait tranquillement une panenka (12, 0-1). Avec cette ouverture du score, les Turinois devaient donc marquer trois buts, sans en prendre un de plus. Les locaux repartaient alors à l'offensive mais CR7 était encore signalé hors-jeu (17e) avant un autre coup de tête (21e), tandis que Marcelo sauvait la baraque devant Bernardeschi (19e).

Cristiano Ronaldo toujours présent mais ça n'a pas suffi

La pause fraîcheur devait alors redonner de la force aux Bianconeri, pas très séduisants en première période. Et petit à petit, les locaux montraient de bonnes choses mais Lopes veillait devant Higuain (37e) et Ronaldo (40e). Et l'OL craquait peu de temps avant la pause. Sur un coup-franc de Pjanic, Depay déviait du bras dans la surface. L'arbitre offrait un penalty généreux à la Juve et Ronaldo égalisait tranquillement en prenant Lopes à contre-pied (43e, 1-1). Le score était donc de 1-1 à la pause après ces deux penaltys. En début de seconde période, les Bianconeri repartaient balle au pied alors que les Gones attendaient les opportunités en contre. Mais même s'ils avaient le ballon, les hommes de Maurizio Sarri avaient du mal à approcher le but de Lopes. Jusqu'à l'heure de jeu. Pas attaqué par les défenseurs rhodaniens, Ronaldo se mettait sur son pied gauche et envoyait une magnifique frappe que Lopes n'arrivait pas à sortir, même s'il touchait le cuir du bout des doigts (60e, 2-1).

Avec moins de matches dans les jambes et un manque de compétition, les Gones commençaient alors à souffrir physiquement. Si Maurizio Sarri lançait Ramsey à la place de Pjanic (60e), Rudi Garcia faisait lui entrer en jeu Andersen, Reine-Adélaïde et Dembélé (Denayer, Toko-Ekambi et Depay sortaient). Mais sur la pelouse, les Turinois continuaient leur travail offensif. De la tête, Bonucci (64e) et Higuain (69e) ne trouvaient pas le cadre. Celle de CR7 connaissait le même sort (76e). De l'autre côté du terrain, les Gones pensaient obtenir un nouveau penalty pour une éventuelle main mais l'arbitre ne disait rien (78e). Le chrono défilait et les joueurs de Rudi Garcia se rapprochaient du but malgré la défaite. Le dernier coup-franc de Ronaldo était dévié par le mur (90e+3) et les Lyonnais pouvaient laisser éclater leur joie. Avec un score cumulé de 2-2 et ce but inscrit à l'extérieur, l'OL éliminait la Juventus et défiera Manchester City en quarts de finale la semaine prochaine !

Les notes du match

L'homme du match, Marcelo (8) : une véritable tour de contrôle. Le Brésilien, tant décrié par les supporters lyonnais, s'épanouit pleinement dans ce rôle de libéro. Il s'est régalé à tout dégager de la tête en première période. Mais il s'est surtout distingué par un sauvetage magnifique devant Bernardeschi qui avait feinté Marçal, Guimarães et Lopes. Si ses relances n'ont pas été toutes soignées, loin de là, ses interventions ont été très propres et il n'a pas joué avec le feu. Une excellente prestation.

Juventus

Szczesny (6) : un match sérieux pour le gardien polonais qui n'a pas eu grand-chose à faire durant cette soirée. S'il a encaissé le penalty de Depay (12e), il a surtout fait le job dans le jeu en détournant une frappe d'Aouar (9e) et en s'imposant dans les airs sur les quelques centres et coups-francs lyonnais. Quasiment rien à faire après la pause.

Cuadrado (3,5) : placement approximatif, passes peu précises. L'international colombien, qui a énormément joué à ce poste cette saison, a semblé en manque de repères. Les dédoublements lyonnais lui ont fait très mal et il a ensuite dû se contenir après avoir été averti à la demi-heure de jeu (31e). Auteur de quelques centres depuis son côté droit, qui n'ont pas été forcément très intéressants. Remplacé par Danilo (70e) qui n'a pas eu le temps de s'imposer défensivement.

De Ligt (6) : titulaire aux côtés de Bonucci en charnière centrale, le Néerlandais a bien débuté en s'imposant devant Toko Ekambi (2e). Avec la vitesse du Camerounais et de Depay, l'ancien de l'Ajax a été en difficulté sur les longs ballons dans la profondeur mais dans les airs, il a fait le boulot avec son coéquipier.

Bonucci (6,5) : avec le brassard de capitaine autour du bras, le défenseur italien s'est imposé en patron dans sa moitié de terrain. Toujours là au bon endroit au bon moment, l'Italien a dégoûté les Gones sur quelques actions, avec des interventions plus que décisives (14e, 49e, 80e). Et une action représente bien son match : son tacle sur Depay alors qu'il y avait un énorme danger ensuite, et ce juste avant le deuxième but de Ronaldo.

Alex Sandro (5) : toujours présent sur le flanc gauche de la défense turinoise, le latéral brésilien a encore une fois joué assez haut pour combiner avec Ronaldo ou Higuain, et même Rabiot au milieu. Il a donc laissé un peu d'espace derrière lui et Toko-Ekambi a essayé d'en profiter. Mais Bonucci était là en deuxième rideau. Un match correct.

Bentancur (3,5) : dans un rôle de numéro 8, l'Uruguayen a vécu une soirée plus que difficile. Rapidement contenu par un ou même deux Gones, il a perdu beaucoup de ballons et n'a pas réussi à faire la différence entre les lignes. Trop souvent en retard, il a concédé le penalty avec son coéquipier Bernardeschi face à Aouar (11e). Ses retards à répétition dans les interventions lui ont valu un carton jaune (44e) avant la pause. Une deuxième période un peu plus séduisante mais sans plus.

Pjanic (4,5) : dans cette position de sentinelle devant la défense, l'international bosnien a peu été en vue. Peu trouvé par ses coéquipiers qui ont souvent joué sur Bentancur et Rabiot, le joueur qui évoluera au FC Barcelone la saison prochaine n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Mais balle au pied, il a joué simple en trouvant les premiers relais. Remplacé par Ramsey pour le premier changement de Sarri (60e). L'ancien joueur d'Arsenal a rapidement fait le lien entre les lignes mais il n'a pas eu assez de temps pour prendre le dessus dans l'entrejeu.

Rabiot (3,5) : positionné sur la gauche du milieu à trois de la Juventus, l'ancien Parisien a eu un peu trop de déchets. Auteur de mauvaises passes, le milieu de terrain français, beaucoup trouvé dans les derniers mètres, a aussi ralenti le jeu à certains moments. Et lors de certains appels dans la profondeur, ses coéquipiers n'ont pas réussi à le lancer.

Bernardeschi (4) : avec le jeu turinois qui a souvent penché à droite, l'ailier italien a eu l'occasion de s'illustrer en touchant plusieurs ballons. Mais lorsqu'il a été servi, l'ancien élément offensif de la Fiorentina a trouvent souvent été esseulé entre Cornet et Marçal pour ne citer qu'eux. Éventuellement fautif sur le penalty accordé à l'OL. Et il aurait pu marquer un superbe but mais Marcelo est finalement intervenu (19e). Remplacé par le numéro 10 de la Juve Dybala (71e). L'Argentin, un peu juste pour ce match, a eu le temps de frapper une fois avant de se reblesser... Il a donc laissé sa place à Olivieri (84e) qui n'a pas eu le temps de se montrer.

Higuain (4) : que ce soit dans l'axe ou sur le côté gauche, l'avant-centre argentin n'a pas vraiment existé ce soir, hormis sur trois actions où il a tenté de finir le travail (1ère, 36e, 69e). Concernant son impact dans le jeu, l'Argentin n'a pas forcément apporté un plus, la faute à un bon travail des Gones en défense qui l'ont bien pris dos au but.

C. Ronaldo (7,5) : comme souvent, l'international portugais a été le plus en vue côté turinois. D'abord discret dans son couloir (frappe en étant hors-jeu à la 8e), CR7 a ensuite changé avec Higuain pour s'installer dans l'axe. Un choix payant puisqu'il a beaucoup plus été servi. Buteur sur penalty avant la pause (43e), l'ancien du Real Madrid avait échoué à deux reprises sur coup-franc, d'abord à cause du mur (36e) et ensuite de Lopes (40e). Mais en deuxième période, il a énormément dézoné et a donné l'avantage à la Juve d'une magnifique frappe du gauche (60e) avant de rater le cadre de la tête (76e). Un bon match mais ça n'a pas suffi pour qualifier son équipe.

Olympique Lyonnais