Vente ASSE : un week-end décisif pour les Verts

Dernier de Ligue 1, Saint-Étienne reçoit Clermont ce dimanche (15h, 13ème journée), un match déjà important dans l’optique du maintien. Les Verts comptent six points, c’est-à-dire sept de moins que les Clermontois, 15es au classement de L1. Mais au-delà de cette rencontre, ce week-end sera également décisif concernant le rachat du club. En effet, L'Équipe indique que les candidats ont jusqu’à lundi soir pour déposer leur offre.

Elles seront étudiées par KPMG, mandaté pour gérer les dossiers de reprise, et qui a d’ores et déjà reçu 170 propositions, depuis l’annonce de la mise en vente du club le 14 avril dernier. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer souhaitent céder l’ASSE avant la fin de l’année civile et donc l’ouverture du marché des transferts, durant lequel les Verts devront se renforcer en prévision de la CAN. Enfin, concernant la somme que récupéreront les deux actuels actionnaires de Saint-Etienne, elle devrait être comprise entre 12 et 20 millions d’euros, contrairement aux 60 M€ espérés.