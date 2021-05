ASM - PSG : Mauricio Pochettino félicite ses joueurs

La suite après cette publicité

Un entraîneur forcément heureux. Présent sur Eurosport après avoir remporté la Coupe de France avec le PSG contre l'AS Monaco ce mercredi (2-0), le coach parisien Mauricio Pochettino a fait part de sa satisfaction : «on est très heureux, on a réussi à gagner ce trophée, je suis heureux pour les joueurs, le staff, le club. Bien sûr, c'est quelque chose de grand pour tout le monde ce soir. On a réalisé que quand on jouait en étant en place, c'était différent. On se souvient de ce match de Ligue des Champions. On a réussi à marquer ce but, on a vu qu'on était forts tout au long de la rencontre et au final, l'important dans une finale, c'est de gagner. »

Mais alors comment le club de la capitale a fait pour prendre le dessus ? Selon l'Argentin, le collectif a fait la différence. «Le collectif a été très bon ce soir, j'en suis très heureux. L'équipe a fait preuve de solidarité, ils comprenaient ce qu'il fallait faire pour l'emporter. Je suis heureux parce que c'est un nouveau trophée pour nous et ça nous donne beaucoup de confiance pour ce match à Brest, c'est une autre finale qu'il faudra jouer pour le titre», a conclu l'ancien technicien de Tottenham. Dimanche soir, les Parisiens auront en effet une autre finale à disputer pour le titre en Ligue 1.