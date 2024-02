PSG : Ousmane Dembélé dresse le premier bilan de son aventure parisienne

Arrivé au Paris Saint-Germain le 12 août dernier, Ousmane Dembélé quittait le FC Barcelone après six saisons en Catalogne. La direction parisienne, qui entamait un grand plan de reconstruction avec les départs de Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti, avait fait de l’ancien joueur du Borussia Dortmund une priorité absolue dans leur projet Île-de-France aux côtés de Kylian Mbappé. En ce sens, les dirigeants parisiens n’ont pas hésité à faire sauter la clause libératoire d’Ousmane Dembélé, alors qu’il lui restait un an de contrat avec les Blaugranas. Néanmoins, après l’excitation de ce transfert, la réalité a rattrapé le PSG et Dembélé. En effet, ses premières semaines étaient quelque peu compliquées avec un compteur de buts et de passes décisives bloqué à zéro jusqu’au 24 septembre, date de la rencontre contre l’OM durant laquelle Dembouz a délivré sa première offrande de la saison (aujourd’hui, il pointe à 10 passes décisives toutes compétitions confondues avec un but).

Mais de l’eau a coulé sous les points par la suite et Ousmane Dembélé s’est pleinement intégré au système offensif de Luis Enrique. Dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, le natif de Vernon est revenu sur plusieurs sujets, tels que sa relation avec l’entraîneur espagnol, le rapport qu’il entretient avec l’Espagne mais aussi sa discrétion dans les médias, loin des strass et paillettes du monde du football. Mais les éléments les plus intéressants concernent son avis sur ses débuts sous le maillot parisien. Pour l’une des premières fois de la saison, Ousmane Dembélé a analysé le commencement de son aventure dans la capitale. Un bilan complet de son intégration dans le vestiaire et sur la pelouse. Des confessions précieuses qui en disent plus sur son statut dans le groupe parisien.

Une adaptation pas si simple

S’intégrer dans son pays n’est pas une chose si aisée, surtout après avoir passé tant d’années à l’étranger. Ousmane Dembélé reconnaît qu’il lui a fallu un temps pour pleinement trouver sa place à Paris, même en tant qu’international français formé en Ligue 1. Une saison en Allemagne, six en Espagne. Dembélé n’a finalement joué quelques mois en France, lorsqu’il était joueur de Rennes. Néanmoins, l’attaquant de 26 ans n’a pas douté de lui et refusait de culpabiliser en début de saison malgré une production légèrement en sous-régime : «Il fallait digérer le transfert de Barcelone au PSG. Au début, je me suis énormément cherché, mais je n’ai jamais douté de moi et de mes capacités. Je savais que j’allais revenir très fort. Certains joueurs sont exceptionnels dès leur arrivée et d’autres ont besoin de temps. À Dortmund, j’ai explosé tout de suite et à Barcelone, ça s’est fait petit à petit. C’est un peu la même chose à Paris, avec les blessures en moins (…) Je n’ai joué que sept ou huit mois en France, au Stade Rennais, avant de partir sept ans à l’étranger. Je ne me sens pas comme étranger dans mon pays, mais niveau football, je suis un peu le moins français des Français (rires). Il fallait s’adapter, d’autant que la Ligue 1 a énormément changé. Le championnat est beaucoup plus fort que quand je l’ai quitté», a déclaré l’attaquant dans les colonnes du Parisien.

Il n’y a jamais eu de panique. Ousmane Dembélé précise, avec sincérité et humilité, que la situation du PSG était celle d’une équipe en pleine transition avec onze recrues estivales (nombre porté à douze désormais en comptant Lucas Beraldo). La présence de plusieurs hispanophones a bien facilité son intégration, tandis qu’il a aussi pris conscience du rôle capital qu’il devait endosser, notamment auprès des jeunes joueurs de l’effectif. Après six mois passés à Paris aux côtés des leaders de l’effectif, Dembouz a confirmé que le groupe était soudé, vivait très bien et que la communication était parfaite entre tous les leaders : «Aujourd’hui, j’ai le sentiment de m’être enfin trouvé. Je suis sur la bonne voie, mais je veux donner encore plus, être encore plus décisif. (…) J’essaie d’être moi-même, quelqu’un de souriant et de sérieux. J’ai 26 ans maintenant, j’ai pris de la bouteille, je fais en sorte de conseiller les jeunes et de donner l’exemple, mais je chambre aussi. Pour ça, ça aide de parler espagnol même si en réalité quasiment tous les Espagnols du club parlent français maintenant», a conclu l’international qui a également discuté de son rôle chez les Bleus et de la concurrence très saine qu’il entretient avec l’attaquant du Bayern Munich, Kingsley Coman. En tout cas, les supporters parisiens peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Dembélé est épanoui et prêt à tout pour emmener le PSG sur le toit de l’Europe. Et cela commence demain contre les Txuri-urdinak au Parc.

