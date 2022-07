Angleterre-Allemagne : les compos de la finale de l'Euro !

C’est l’heure de la grande finale de l’Euro féminin ! Auteures d’un parcours sans faute jusqu’ici, l’Angleterre et l’Allemagne s’affrontent à Wembley pour déterminer les gagnantes de cette 13ème édition. Véritables ogresses à l’échelle continentale avec huit trophées remportés, Die Nationalelf va tenter de remporter une nouvelle couronne, face à des Lionesses qui peuvent être sacrées pour la première fois, le tout à la maison. Une finale d’ores et déjà historique puisqu’elle va se dérouler dans un Wembley garni de près de 90 000 spectateurs, un record pour la compétition. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato.

Les deux sélectionneuses ont la chance de bénéficier d’un effectif complet, à l’exception de l’Allemande Bühl, positive au Covid-19. Côté Anglais, on retrouve le 4-2-3-1 qui a été très performant durant toute la compétition. Ce sont les 11 mêmes titulaires qui ont écrasé la Suède en ½ finale qui ont été reconduites par Sarina Wiegman. Pour l’Allemagne, c’est également la même équipe qui a battu la France, avec notamment la Lyonnaise Daebritz et la buteuse et capitaine Popp.

Les compositions officielles :

Angleterre : Earps - Bronze, Bright, Williamson (cap.), Daly - Stanway, Walsh - Mead, Kirby, Hemp - White

Allemagne : Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Magull, Oberdof, Daebritz - Huth, Popp (cap.), Brand