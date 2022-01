Islam Slimani n'ira pas à Al Hilal

Ces derniers jours les rumeurs vont bon train concernant l'avenir d'Islam Slimani (33 ans). Annoncé de retour au Sporting, l'attaquant lyonnais intéressait également, comme nous vous le révélions, le club saoudien d'Al Hilal, entraîné par Leonardo Jardim.

Auteur de 16 matchs cette saison toutes compétitions confondues avec l'OL pour un bilan de 4 buts et 1 passe décisive, l'international algérien (84 sélections, 40 buts) se sent cependant bien à Lyon et ne forcera aucun départ de l'OL. A ce titre et selon nos dernières informations, le numéro 20 des Gones n'ira pas non plus à Al Hilal. Malgré une proposition de contrat de 6 mois du club saoudien, rejetée par le joueur, le buteur lyonnais devrait donc bel et bien rester sous le maillot lyonnais cet hiver.