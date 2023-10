Ligue des Champions : le projet dingue de l’UEFA pour réformer le football européen !

La suite après cette publicité

Deux ans seulement se sont écoulés depuis la tentative avortée de lancement de la Super League, un tournoi composé de membres permanents qui avait pour objectif de récolter bien plus de ressources financières que celles garanties par l’UEFA aux clubs avec son tournoi phare : la Ligue des Champions. Depuis avril 2021, la situation a évolué, l’UEFA ayant décidé de révolutionner le format de la Ligue des Champions et les membres fondateurs de la Super League attendant toujours un avis de la Cour de justice de l’Union Européenne sur le monopole de la Fédération européenne de football. Certaines voix souhaitent aller au-delà du changement prévu par l’UEFA et demandent plus. Pour rappel, l’UEFA et l’ECA ont prolongé leur protocole d’accord commun jusqu’en 2030.

L’UEFA a présenté le nouveau format de la Ligue des Champions en avril 2021, qui entrera en vigueur à partir de la saison prochaine. L’arrière-goût amer d’une compétition virtuelle et étrange, mais aussi inconnue et loin du format actuel de ce qui est considéré comme la meilleure compétition de clubs au monde, est resté dans l’esprit. L’ombre de la Super League se resserrait juste assez pour renverser le modèle, qui restait à mi-chemin entre ce que voulaient les «révolutionnaires» et ce que protégeaient les «conservateurs». Le nouveau format différent prévu sur la période 2024-2027 avec au moins huit matchs, mais loin de l’idée de ces allers-retours habituels de cette première phase de poules, est déjà emballé et vendu, donc un nouveau changement n’arrivera pas avant l’année 2027.

Nouveau format révolutionnaire !

Maintenant, selon ce qui a été révélé par le journal espagnol El Pais, l’UEFA elle-même - avec la collaboration de l’Association européenne des clubs (ECA) présidée par le président qatari du PSG Nasser Al-Khelaïfi - serait en train d’affiner l’idée de sa propre Super League, avec trois divisions de 18 équipes chacune et un adieu officiel aux coupes d’Europe telles que nous avons appris à les connaître nostalgiquement jusqu’à présent (y compris la Ligue des Champions) : Super League, Lega Europa et Lega Aspirante. Entre la deuxième et la troisième division, il y aurait quatre promotions et relégations. Entre le premier et le second, il n’y en aurait que deux, car les clubs les plus puissants - selon le journal espagnol - ne veulent pas prendre de risques. Ils menacent toujours de se dissoudre séparément de l’institution européenne si l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne allait à l’encontre du monopole de l’UEFA sur les tournois de football. Et ils demandent que leur éventuelle relégation ne soit pas décidée par le classement d’une année, mais par la moyenne des trois ou cinq dernières saisons. Ils ne veulent pas qu’une mauvaise saison les relègue dans les ligues inférieures.

Pour donner vie au projet – qui débuterait à la fin du cycle des droits 2024-2027, celui de la nouvelle Ligue des Champions – certains problèmes doivent évidemment être résolus. Participer à 34 matches européens serait une catastrophe pour le calendrier. L’idée serait de diviser chaque division en deux groupes, avec un tour final. Il y a ensuite le rôle des ligues nationales. Il y a des spéculations selon lesquelles remporter le titre ou une bonne position dans votre ligue pourrait valoir un bonus en espèces, et peut-être plus de points au classement de la Super League. Les clubs pourraient étendre leur effectif à 34 joueurs pour concourir sur le front européen et national. Et puis, l’un des sujets qui nous tiennent le plus à cœur : les week-ends dédiés aux compétitions européennes ou nationales ? Avec le temps, un tournoi de ce type envahira forcément le week-end. L’hypothèse est sur la table, il ne reste plus qu’à comprendre si les pièces de ce puzzle complexe s’emboîteront les unes dans les autres.