MLS : Riqui Puig se moque de Giorgio Chiellini

Auteur d’un but «Messiesque» lors de la victoire du Los Angeles Galaxy face au Los Angeles FC dans la nuit de mardi à mercredi (2-0), Riqui Puig n’avait pas non plus lésiné sur sa célébration. En retirant son maillot et l’arborant fièrement face au public, l’ancien joueur du Barça avait adressé un joli clin d’œil à son idole, avant de s’attirer les foudres de son adversaire Giorgio Chiellini.

En effet, le défenseur italien avait ouvertement qualifié l’Espagnol de «clown» dans les travées du Banc of California Stadium. Une attaque à laquelle a réagi Riqui Puig sur ses réseaux sociaux, en repostant le but qu’il avait inscrit face à la Juventus en 2021 lors du Trophée Gamper remporté avec le Barça (3-0). Sur cette action, Chiellini était visiblement déjà très en retard sur l’Espagnol. De quoi susciter les moqueries du joueur de 23 ans. C’est de bonne guerre.

