LdC : Haaland explique sa folle réussite

Attention les yeux : en Ligue des Champions, Erling Haaland, c’est 1,21 but de moyenne par match. Une statistique hallucinante, et évidemment un record, qui en dit long sur le talent de l’attaquant norvégien de Manchester City. Il aura l’occasion d’améliorer encore cette statistique samedi soir avec la grande finale à Istanbul, face à l’Inter Milan.

La suite après cette publicité

Interrogé sur le site de l’UEFA, il a expliqué comment il arrivait, selon lui, à afficher un tel bilan, louant notamment ses équipiers. « Je savais que j’aurais l’occasion de marquer dans cette équipe. Lorsque vous avez autant de joueurs incroyables autour de vous pour vous alimenter en ballons, des occasions se présentent toujours. J’ai la chance d’avoir des coéquipiers qui m’aident à faire mon travail, à savoir mettre le ballon au fond des filets. Il faut travailler dur sur le terrain et en dehors pour continuer à marquer des buts et, quand j’en marque un, je me concentre immédiatement sur le suivant.» L’Inter Milan est prévenu !

Paris sportifs

10€ offerts avec le code FM10 sur Parions Sport en Ligne. Haaland premier buteur, vous rapporte 30€ !