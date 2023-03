FC Barcelone - Valence : les compositions officielles

Le FC Barcelone accueille Valence au Camp Nou dans le cadre de la 24e journée de Liga. Leader du classement avec 7 points d’avance sur le Real Madrid, le club catalan reste toutefois sur un revers 1-0 la semaine passée sur le terrain d’Almeria, la victoire est impérative aujourd’hui pour les Blaugranas. De son côté, Valence est avant dernier du championnat avec seulement 23 points récoltés en autant de journées. La situation est critique, mais la victoire 1-0 de la semaine passée face à la Sociedad doit servir de rampe de lancement vers une série positive aux hommes de Ruben Baraja. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Xavi doit composer avec de nombreuses absences (Pedri, Gavi, Lewandowski, Dembélé) et organise son équipe en 4-3-3. Excellent en milieu de semaine face au Réal, Koundé est bien présent au coup d’envoi. Au milieu de terrain, Sergi Roberto est associé à De Jong et au capitaine Busquets. Enfin en attaque, on retrouve le trio Fati-Torres-Raphinha. Côté Valencian, Ruben Baraja fait tourner en défense et peut compter sur le retour de Thierry Correia au poste de latéral droit. Le Français Foulquier est aussi titulaire tout comme l’ancien joueur du Barça Ilaix Moriba.

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Araujo, Koundé, Christensen, Balde – De Jong, Busquets ©, Sergi Roberto – Fati, F.Torres, Raphinha.

Valence : Mamardashvili – Correia ©, Ozkacar, Comert, Vazquez – Foulquier, Guillamon, Moriba, Almeida - Duro, Lino.