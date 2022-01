Premier League : West Ham trop fort pour Norwich

Lors de match en retard de la 18e journée de Premier League, West Ham n'a pas tremblé lors de la réception de Norwich en s'imposant 2-0. Jarrod Bowen est le héros de la soirée, buteur à deux reprises ce soir.

Grâce aux 4e et 5e buts en championnat de l'Anglais, les Hammers reprennent la 5e place et reviennent à 4 points d'Arsenal, 4e. Les Canaries restent eux bons derniers et possèdent toujours trois points de retard sur le premier non relégable.