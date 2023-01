Triste record au stade Gabriel-Montpied, aucun tir cadré entre Clermont et Nantes

La rencontre entre Clermont et Nantes au stade Gabriel-Montpied, comptant pour la 20ème journée de Ligue 1, aura accouché d’un triste spectacle avec un match nul décevant à la clé. Outre ce résultat famélique, les 22 acteurs de cette partie se sont illustrés avec un triste record. En effet, aucun tir cadré n’a été recensé durant le match entre les deux équipes. Une première depuis qu’Opta analyse les statistiques du championnat français (durant la saison 2006-2007).

Pour rappel, les deux formations ont pris un seul petit point après ce match nul et vierge. Même si les deux équipes restent invaincues en ce début d’année 2023 en Ligue 1, elles restent bloquées au classement dans le ventre mou de l’élite française. Les Clermontois sont à la 8ème place tandis que les Canaris restent à la 13ème place.

