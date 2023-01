Ligue 1 : Montpellier et Brest enfoncent Auxerre et Angers, Toulouse s’en sort à Strasbourg, Clermont et Nantes dos à dos

Quatre rencontres se disputaient dans le traditionnel multiplex de Ligue 1, dans le cadre de la 20e journée du championnat, avec sept équipes de la deuxième partie de tableau sollicitées ce dimanche après-midi. La lanterne rouge, Angers SCO, se déplaçait sur la pelouse de Francis-Le Blé pour y affronter le Stade Brestois. La formation bretonne s’offrait déjà un bel avantage en première période grâce à sa doublette offensive, composée de Jérémy Le Douaron et Steve Mounie. Avant l’heure de jeu, Franck Honorat sécurisait un peu plus les trois points de la victoire avant l’heure de jeu (59e). Lees-Melou salait l’addition angevine et permet au SB29 de devenir premier non-relégable. Angers coule un peu plus et est à 10 unités de son adversaire de l’après-midi.

Direction ensuite la Meinau, où le Racing Club de Strasbourg, 16e avant ce week-end, accueillait le Toulouse FC, à huit points de la zone rouge. Les Alsaciens étaient d’abord surpris par le but de Branco van den Boomen, finalement refusé pour hors-jeu de Dallinga, touchant le ballon (19e). Dans la foulée, Gameiro débloquait la marque pour les hommes en bleu, profitant d’une erreur de relance adverse (20e), avant que Thijs Dallinga n’égalise cinq minutes plus tard (25e) et ne donne l’avantage aux Violets au retour des vestiaires (51e). Une victoire qui permet aux hommes de Philippe Montanier d’intégrer le top 10 et ainsi s’éloigner des quatre dernières places.

Montpellier se relance, Nantes cale

Défait sur ses quatre dernières échéances toutes compétitions confondues, le Montpellier HSC se relançait enfin en championnat. La victime des Héraultais se nommait l’AJ Auxerre. Pourtant, cette dernière n’était pas avare d’efforts et réalisait les meilleures occasions du premier acte, par le biais de Birama Toure (4e) et Mbaye Niang (24e). Finalement, Stephy Mavididi crucifiait la recrue hivernale Ionut Radu d’une frappe puissante pour ouvrir le score pour les visiteurs (62e), avant de s’offrir un piqué (81e) après un gros temps fort auxerrois. Benjamin Lecomte repoussait même le penalty de Toure dans le temps additionnel (90+3e). Sixième revers pour l’AJA, qui reste relégable, tandis que Montpellier prend 5 unités d’avance sur la zone de relégation avant de recevoir le PSG.

Enfin, en déplacement sur la pelouse de Gabriel-Montpied, le FC Nantes, qui a vu Andy Delort poser avec le maillot jaune et vert, ne réussissait pas à débloquer le verrou du Clermont Foot. Après la frappe frôlant le poteau gauche de Moses Simon (22e), c’est même l’équipe locale qui se procurait les meilleures actions du match. Muhammad Cham trouvait même le bois gauche d’Alban Lafont (38e) avant d’envoyer un coup franc juste au-dessus de la transversale des Canaris au retour de la pause (51e). Ludovic Blas croyait obtenir un penalty dans le dernier quart d’heure mais l’arbitre ne bronchait pas (77e). Le CF63, équipe la mieux classée de ce multiplex, se hisse au 8e rang, Nantes à la 13e place.

Les résultats complets du multiplex

Auxerre 0-2 Montpellier : Mavididi (62e, 81e)

Brest 4-0 Angers : Le Douaron (14e), Mounié (34e), Honorat (59e), Lees-Melou (84e)

Clermont 0-0 Nantes

Strasbourg 1-2 Toulouse : Gameiro (20e) / Dallinga (25e, 51e)