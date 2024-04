PSG : les confidences d’Ousmane Dembélé sur son parcours

A quelques heures de ce choc tant attendu entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, sur la pelouse du Parc des Princes lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé, dernière recrue estivale phare des dirigeants parisiens, s’est confié pour le site officiel de l’UEFA. Des propos également relayés par le club de la Capitale. A 26 ans, l’international français semble avoir gagné en maturité, en leadership et en régularité pour celui qui a connu un début de carrière fulgurant au Stade Rennais avant de faire les beaux jours du Borussia Dortmund et du FC Barcelone.

«Entre 20 et 26 ans, on change beaucoup. La vie change, tout évolue et il faut soit même évoluer. On devient un adulte, et on fait face à beaucoup plus de responsabilités, dans sa vie personnelle comme professionnelle. J’ai vécu énormément de choses, que ce soit à Barcelone, ou à Paris depuis cet été. Tout cela vous apprend à mûrir, à devenir encore plus calme et concentré. Je pense que je suis toujours le même au fond, mais avec plus de maturité aujourd’hui, c’est sûr», a expliqué l’attaquant du PSG. Ce mardi soir, il a rendez-vous avec son histoire pour défier ses anciens coéquipiers.

