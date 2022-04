PAOK-OM : la réaction à chaud de Dimitri Payet

Buteur, comme à l'aller, Dimitri Payet a ainsi permis à l'Olympique de Marseille de définitivement valider son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence après sa nouvelle victoire contre le PAOK (1-0, 3-1 sur les deux rencontres). Un dernier carré où les Phocéens retrouveront le Feyenoord, tombeur du Slavia Prague. Interrogé à l'issue de la rencontre, le meneur de jeu marseillais n'a d'ailleurs pas caché sa joie, dédiant au passage cette qualification aux supporters marseillais, interdits de déplacement en Grèce.

«L’objectif a été atteint ce soir. On savait que ça allait être chaud, on a déjà vécu ça à Saint-Etienne récemment, on vit ça au quotidien, il faut faire abstraction de ça, être concentré, on a su faire le dos rond en première période et finalement marquer juste avant la pause donc c’est bien. On cherche pas d’excuses, on a un groupe restreint on a été épargné par les blessures, on avait aussi quelques suspendus, on fait avec ce qu’on a mais on voit qu’on peut compter sur tout le monde. Ca fait toujours plaisir de marquer surtout sur la scène européenne, on savoure ces moments là, je dédie cette victoire aux supporters qui n’ont pas pu faire le déplacement ici», a ainsi déclaré le numéro 10 olympien.