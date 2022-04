C4 : vainqueur au PAOK, l'OM tient sa demie face au Feyenoord, l'AS Rome se défoule contre Bodo Glimt

Une place pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Voici l'objectif qui animait les hommes de Jorge Sampaoli au moment de pénétrer sur la pelouse du PAOK Salonique ce jeudi à 21 heures à l'occasion du quart de finale retour de cette nouvelle C4. Vainqueur au match aller (2-1), l'OM espérait conserver son avantage en terres grecques et ainsi poursuivre son aventure sur la scène européenne. Pour cette rencontre, les Phocéens se présentaient donc en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Payet, Harit et Bakambu. Dans les buts, Mandanda était bien présent. En face, Razvan Lucescu, très critique vis à vis du club olympien après les incidents survenus la semaine passée, optait pour un 4-2-3-1 où Akpom débutait à la pointe de l'attaque.

Dans une ambiance surchauffée, les Marseillais se montraient, dans un premier temps, très fébriles. Déjà dangereux au Vélodrome, Akpom se distinguait d'un bel enchaînement mais sa frappe croisée du gauche était finalement repoussée par Mandanda (10e). Vigilant sur sa ligne, le portier olympien récidivait dans la foulée sur une puissante tête piquée de Crespo (11e). Bousculé, l'OM ne parvenait pas à mettre le pied sur le ballon mais les Grecs se mettaient seuls en danger. Coupable d'une intervention douteuse, Ingason passait tout près de battre son propre gardien mais ce dernier était finalement sauvé par son montant (26e). Relancés par cette terrible erreur technique, les Phocéens s'enhardissaient et Payet, trouvé par Guendouzi, libérait finalement les siens d'un petit extérieur du pied droit (34e). Malmené d'entrée, le club olympien remerciait encore Mandanda juste avant la pause (41e, 44e) mais rentrait à la pause en entrevoyant très largement le dernier carré.

L'OM affrontera le Feyenoord pour une place en finale !

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Payet affichaient un visage plus séduisant. Décalé par Payet, Gueye voyait son centre tendu coupé par... Ingason, une nouvelle fois tout proche de tromper son propre gardien (59e). Maître des débats, l'OM continuait d'imprimer son rythme mais laissait encore quelques opportunités au PAOK. Sur un corner renvoyé par Saliba, Mandanda brillait encore (et toujours) sur une nouvelle tentative locale (70e). Dans le dernier quart d'heure, les Olympiens contrôlaient les vagues grecques et malgré une ultime tentative de Mitrita, repoussée par... Mandanda (89e), le score n'évoluait plus. Avec cette courte mais précieuse victoire, l'OM tient ainsi sa demi-finale et retrouvera les Néerlandais du Feyennord.

Dans les autres rencontres, l'AS Rome, battue par le FK Bodo Glimt à l'aller (1-2), se reprenait aisément pour ainsi rallier les demi-finales de la compétition où ils retrouveront le club anglais de Leicester, tombeur du PSV. Portés par une réalisation d'Abraham (6e) et le triplé de Zaniolo (23e, 29e, 49e), les hommes de José Mourinho restent plus que jamais en course pour le titre final. Enfin, après un match fou la semaine passée (3-3), le Feyenoord Rotterdam éliminait finalement la formation tchèque (3-1) grâce au doublé de Dessers (2e, 59e) et à une réalisation de Sinisterra (78e). Au tour suivant, les Néerlandais retrouveront donc l'OM.

