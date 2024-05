Genoa : Albert Guðmundsson risque un an de prison pour agression sexuelle

Un scandale est sur le point de s’abattre sur le club du Genoa et de sa pépite la plus précieuse : Albert Guðmundsson, l’attaquant islandais, qui attire toutes les convoitises ces derniers mois puisque ciblé par plusieurs grands clubs dont l’Inter. La nouvelle de l’inculpation du joueur pour un cas présumé de harcèlement sexuel vient d’Islande. L’histoire est déjà connue et remonte à l’été dernier lorsque, selon l’accusation, Guðmundsson a profité sexuellement d’une femme qu’il avait rencontrée dans un club de Reykjavik. L’enquête, qui a débuté dès le mois d’août, s’est initialement terminée il y a deux mois et l’affaire a été classée. La victime présumée a cependant fait appel et a obtenu du ministère public non seulement la réouverture du dossier, mais également la comparution du joueur devant le tribunal de Reykjavik à l’automne prochain.

Le risque en cas de condamnation de Guðmundsson est très élevé. En effet, pour ce type de délit, la justice islandaise prévoit des peines de prison allant d’un minimum de 12 mois à un maximum de 16 ans. L’article 194 du Code pénal général islandais concernant les infractions sexuelles stipule : «Quiconque a des rapports sexuels ou d’autres relations sexuelles avec une personne sans son consentement est coupable de viol et sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un minimum d’un an et d’un maximum de 16 ans». Ainsi, selon la loi, le joueur de Gênes pourrait risquer au moins un an de prison s’il était effectivement coupable de harcèlement contre la femme qui l’a dénoncé il y a près d’un an. Il avait d’ailleurs été exclu de l’équipe nationale d’Islande, étant donné que, selon les règles de la Fédération, il ne peut pas s’entraîner ni participer à des matches avec le reste de l’équipe pendant qu’une enquête à son sujet est en cours.