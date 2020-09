OM : pas de départ en vue pour Duje Caleta-Car

Avec 2 buts inscrits en 5 matchs, Duje Caleta-Car est bien placé au classement des buteurs de Ligue 1. Il s'agit du joueur de l'OM le mieux placé, grâce à son doublé en ouverture contre Brest, lui qui est pourtant un défenseur central. Mais cela montre que le Croate commence à s'imposer et à bien s'imbriquer dans le collectif marseillais. Celui qui a effectué son retour en sélection et qui devient titulaire presque indiscutable dans la défense d'André Villas-Boas était courtisé par des clubs anglais.

« Tout peut se passer à la fin, les clubs anglais commencent à faire des investissements… » avait déclaré AVB à son sujet il y a une dizaine de jours. Mais ce mardi, La Provence annonce que le défenseur de 24 ans souhaiterait rester dans les Bouches-du-Rhône. Une volonté qui serait réciproque de la part du club marseillais. Bien qu'un peu plus en difficulté contre Metz et St-Étienne, l'ancien joueur de Salzbourg devrait être marseillais jusqu'au 5 octobre et la clôture du mercato.