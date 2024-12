CdF : Clermont-Ferrand pour accueillir le PSG ?

La Coupe de France offre des rencontres plus qu’alléchantes. En ce lendemain de tirage, une importante excitation a submergé le FC Espaly Saint-Marcel. Le club de N3 se dit extrêmement fier et chanceux de pouvoir jouer contre le Paris Saint-Germain. Impatients, les Espaviots se concentrent d’ores et déjà sur la venue des joueurs de la capitale, en s’interrogeant sur le lieu de la rencontre qui se tiendra le mercredi 15 janvier.

Le président Christian Perbet espérait plusieurs endroits d’exception, comme le Vélodrome ou le stade Geoffroy-Guichard. Mais ces idées ont rapidement été écartées dû aux coûts d’organisation bien trop grands. Ajoutant à cela la peur du président Espaviot de ne pas réussir à faire déplacer les foules… Rien n’est encore décidé, néanmoins l’option de jouer à Clermont-Ferrand serait d’après L’Équipe, le lieu d’affrontement le plus probable.