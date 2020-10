Les premiers mots de Michaël Cuisance

La suite après cette publicité

L'OM a vécu une dernière journée agitée sur le mercato. Maxime Lopez est parti en prêt du côté de Sassuolo en Serie A, tandis que Bouna Sarr a filé du côté du Bayern Munich. Un Français fait le chemin inverse. Il s'agit de Michaël Cuisance. Le milieu de terrain de 21 ans est prêté avec option d'achat, lui qui était arrivé en Bavière à l'été 2019 en provenance du Borussia Mönchengladbach contre 10 M€.

Alors qu'il devait initialement rejoindre le Leeds United de Marcelo Bielsa, l'international Espoirs n'avait pas donné satisfaction à la visite médicale (cette version s'oppose à une demande salariale finalement plus élevée de la part du joueur). À Marseille, il a passé cette étape décisive sans encombre et le voilà avec le maillot phocéen. Une grande nouvelle pour lui comme il l'explique dans le communiqué du club.

Cuisance veut passer à l'action

« C'est un honneur d'être ici. C'est un soulagement. Ça fait longtemps que j'ai envie d'être ici. C'est un club mythique avec une grande histoire. Pour tous les Français, Marseille c'est beau », a-t-il commencé par expliquer avant d'enchaîner : « mes objectifs ? Ils vont être collectifs, faire une grande saison, d'apporter énormément à l'équipe. Je vais me donner à 200% sur le terrain ».

5e recrue du mercato, Cuisance était une des priorités de l'OM cet été. Le club phocéen est parvenu à ses fins, ce dont est ravi le joueur, même si le début de saison n'est pas parfait alors que se profile la Ligue des Champions. « Je ne pense pas que c'est le meilleur début de saison. Ils le savent et on va se remobiliser. Je ne pense pas qu'on devrait se concentrer sur nos adversaires, mais sur nous. On va faire le maximum à chaque fois. On va donner le maximum pour représenter nos couleurs. C'est un beau stade qui fait rêver beaucoup de monde. Je suis impatient de découvrir le Vélodrome. J'espère faire un beau chemin avec vous, tout donner et en espérant vous voir vite au Vélodrome », a-t-il ensuite conclu. Premier rendez-vous après la trêve internationale !