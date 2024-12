Atlético de Madrid : la soirée complètement folle d’Antoine Griezmann

Si l’interview de Kylian Mbappé a beaucoup fait parler en Espagne, c’est un autre Français qui est en tête d’affiche sur la plupart des quotidiens madrilènes ce lundi. Sur la pelouse du Metropolitano, Antoine Griezmann (33 ans) a rayonné avec les Colchoneros dans un match fou face au Séville FC. Alors que les Andalous menaient 3-1 en seconde période sur la pelouse madrilène, le Colchonero a réduit l’écart peu après l’heure de jeu, avant que le capitaine Koke ne serve idéalement Samuel Lino pour remettre les compteurs à zéro en fin de match (3-3, 80e).

Mais au bout du suspense, dans le temps additionnel, Antoine Griezmann s’est offert un doublé d’un sublime enchaînement pour faire exulter ses supporters et a endossé le costume de héros (4-3, 90e+4). En communion avec ses fans, le Français a retiré son maillot pour célébrer avec son public. Grâce à ce succès, l’Atlético de Madrid revient à trois points du Barça, avec un match de moins, et à seulement une unité du Real Madrid, pour le plus grand bonheur de Diego Simeone.

Diego Simeone encense Antoine Griezmann

«Le but du "2-3" est arrivé, les changements sont arrivés, l’équipe a continué à attaquer, le but de Lino est arrivé, puis celui de Griezmann, ce qui a clôturé une soirée d’un très beau match à regarder, a indiqué le technicien de l’Atlético de Madrid avant de louer la performance de Grizou. Il y a des joueurs différents et c’est un joueur différent. Il n’a pas fait une bonne première mi-temps, malgré sa barre transversale et la passe décisive pour Gallagher. En deuxième mi-temps, quand nous l’avons mis à l’intérieur, il était meilleur. Et c’est ainsi que le quatrième but est arrivé. Nous l’aimons beaucoup et c’est un garçon qui a toujours tout donné à l’Atlético», a ajouté El Cholo.

De son côté, Antoine Griezmann a préféré rester humble sur sa prestation : «nous sommes un groupe uni et un vestiaire uni, nous sommes sur la même voie. On le voit à chaque fois que de nouvelles recrues arrivent. C’est un moyen de rêver grand. Nous allons essayer de gagner tout ce qu’il reste. Il y aura des moments difficiles, mais nous devons continuer à nous battre», a-t-il indiqué après la rencontre. L’Atlético de Madrid pourrait bel et bien jouer la course au titre jusqu’au bout avec le Barça et le Real Madrid cette saison.