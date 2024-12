Real Madrid : Kylian Mbappé divise encore tout le monde

Kylian Mbappé a livré sa version des faits. Longtemps mué dans les médias, l’international français a décidé de prendre la parole sur les antennes de Canal + pour évoquer toute son actualité au cours d’un entretien d’un peu plus d’une heure. Son arrivée au Real Madrid, son départ du PSG, l’affaire de la sortie en Suède ou encore les récentes absences en équipe de France, l’attaquant de 25 ans n’a épargné aucun sujet chaud du moment. Pourtant, sa première sortie publique n’a pas pleinement convaincu.

En France, il a notamment été critiqué par le plateau de Canal +, qui regrette un manque de sincérité : «Je n’ai pas la réponse à sa méforme depuis X mois, je sais qu’il s’exprime très bien, il montre que c’est un exercice qu’il maitrise, mais sur le jeu, je ne sais pas pourquoi il fait moins d’appels, il marque moins et sur le capitanat, je pense qu’il y a une réécriture de l’histoire selon moi», expliquait le journaliste Bertrand Latour. «J’étais contente de le revoir, on ne l’avait pas entendu depuis longtemps, mais je reste sur ma faim, je pensais qu’il allait se livrer plus, sa communication était trop maîtrisée», ajoutait également la chroniqueuse Laure Boulleau.

La presse espagnole a été touchée

Même son de cloche du côté de RMC, qui pointe «le boulard de Kylian Mbappé a quand même beaucoup transpiré lors de cette interview. Il a parlé de lui à la troisième personne. C’est un souci, je ne crois pas qu’il s’en rende compte (…) Mais une fois que tout le monde est bien clair, une fois qu’on a dit si et ça, une fois qu’on décortique, je trouve qu’il répond à pas mal de choses», pouvait-on entendre dans l’After Foot. «Kylian Mbappé aura répondu à toutes les questions, à sa façon, en dribblant parfois son vis-à-vis. Nombre de fans de foot, resteront, peut-être, un poil sur leur faim», écrivait également Le Parisien, dans son édition du jour.

En revanche, la presse espagnole a globalement un tout autre discours. Touché par sa prise de parole sur la dépression, mais aussi sa déclaration sur son frère, Ethan. «Ce n’était pas facile, mais il a été tout à fait honnête, parlant de son passé à Paris, du Real Madrid, de l’équipe de France et de tous les sujets brûlants», résume par exemple AS, à Madrid. Marca assure pareillement que cette prise de parole sera bénéfique pour la BMV, le trio d’attaque madrilène. Enfin, El Chiringuito a également été touché par sa sortie en estimant que le match contre Gérone a déjà été bénéfique pour Mbappé : «j’ai vu des choses de Mbappé contre Gérone que je n’avais pas vues jusqu’à présent…des choses du Kylian d’antan».