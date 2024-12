Scandale en Suède : Kylian Mbappé lâche ses vérités

Kylian Mbappé traverse l’une des périodes les plus délicates de sa carrière. Après avoir réalisé son rêve en rejoignant les rangs du Real Madrid, l’attaquant français de 25 ans a rapidement dû faire face aux critiques. Peu convaincant pour ses débuts sous la tunique merengue - malgré un bilan statistique tout à fait honorable (11 buts et 2 passes décisives) - l’international français (86 sélections, 48 buts) s’est, en effet, retrouvé pointé du doigt pour un contenu jugé insuffisant. Mais ce n’est pas tout. Touché mentalement, le Bondynois a également fait parler de lui en manquant les deux derniers rassemblements de l’équipe de France. Un choix largement discuté, qui plus est après avoir récupéré le brassard de capitaine. Oui mais voilà, si l’ancien Monégasque est remis en cause pour ses performances sportives, ce dernier a aussi fait l’actualité loin des terrains ces derniers mois.

Engagé dans un bras de fer juridique avec son ancien club, le Paris Saint-Germain, pour des salaires impayés, Kylian Mbappé s’est surtout retrouvé au coeur d’une immense polémique après son escapade suédoise en octobre dernier, alors qu’il s’était vu octroyer quelques jours de repos par le Real. Quelques jours après son départ de la Suède, on apprenait ainsi l’ouverture d’une enquête pour viol à Stockholm. L’hôtel où avait séjourné le néo-Madrilène avait été perquisitionné et le Français était désigné comme l’auteur du crime par la plaignante selon plusieurs sources suédoises. De son côté, Le Parisien affirmait, en revanche, que le champion du monde 2018 avait reconnu l’existence d’une relation sexuelle avec une femme à l’hôtel, soutenant cependant que celle-ci était consentie. Le clan du droitier d’1m78 ne tardait pas, enfin, à réagir par le biais d’un communiqué envoyé à l’AFP.

«Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de l’image de Kylian Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqués dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée», pouvait-on ainsi lire. Alors que son implication n’a toujours pas été démontrée et que l’affaire est «toujours en cours» selon les dires de la procureure, Kylian Mbappé a finalement décidé de prendre, lui-même, la parole, ce dimanche, lors d’un entretien accordé à Clique sur Canal +. L’occasion de démentir en bloc les accusations à son sujet.

Kylian Mbappé nie son implication

«L’affaire en Suède ? J’ai été surpris, je le suis toujours d’ailleurs, ce sont des choses qui débarquent dans ta vie, que tu ne vois pas venir. Moi, je n’ai rien reçu, pas de convocations, rien, le gouvernement suédois n’a rien dit, a rappelé le Madrilène. J’ai juste lu dans la presse comme tout le monde, je ne suis pas concerné. C’est de l’incompréhension, ça ne m’a pas pesé car je ne me suis jamais senti concerné. Ca a fait beaucoup de bruit mais j’ai toujours eu la même ambition, aller à Madrid, me concentrer sur mon métier et voir comment ça va se terminer.» Si beaucoup de choses ont été écrites sur les circonstances de cette escapade, Mbappé a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une soirée, comme cela avait pu être le cas. Il a néanmoins assuré qu’il se présenterait évidemment en cas de convocation devant la justice suédoise.

«Si la justice me convoque, j’irai, tout naturellement. Ce n’était pas une soirée. Le coach nous a donné 5 jours libres, je suis allé dans cette ville, je devais aller ailleurs au départ, mais je suis allé ici car l’entraîneur m’a dit que c’était une ville moins exposée. Je suis Kylian, je pense que je suis toujours exposé, mais j’ai fait ça. Ça se passe bien, je suis tranquille. Avant de partir, il y a cette photo en sortant du resto qui sort… Il y avait pleins de personnes prêtes à m’accueillir en bas de l’hôtel pour le départ, pleins de journalistes. Après quand je suis dans l’avion, j’ai les infos. Je n’ai aucune idée de qui est (la plaignante). Maintenant, il faut laisser faire la justice.» Et se remettre la tête à l’endroit.