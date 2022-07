Angers : Angelo Fulgini va signer à Mayence

Angelo Fulgini va bien quitter Angers, selon L'Équipe. Mayence et le SCO sont sur le point de trouver un accord pour le milieu de terrain de 25 ans. Après 5 saisons chez les Angevins, Fulgini va découvrir un autre championnat. Il va atterrir chez le 8ème de Bundesliga pour une somme avoisinant les 7 millions d'euros, bonus inclus.

Moins décisif la saison dernière (36 matchs pour 5 buts et 4 passes décisives), le milieu offensif n'a pas su confirmer les attentes de la saison 2020/2021. Il avait réalisé sa meilleure saison en pro, avec 36 matchs pour 10 buts et 5 passes décisives. Il a signé un contrat de 4 ans et doit encore passer sa visite médicale pour conclure le transfert.