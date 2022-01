Nice : Christophe Galtier taille ses joueurs

Si l'OGC Nice l'a emporté ce vendredi contre Nantes (2-1, 21e journée de Ligue 1), confortant sa place de dauphin du Paris SG au classement, Christophe Galtier n'a pas tout aimé. Loin de là. En conférence de presse d'après-match, le technicien du Gym s'est ouvertement plaint du comportement de ses joueurs.

«Je suis heureux de la victoire, mais si j'étais content de ce match, il faudrait que je change de métier», a-t-il lâché avant de poursuivre. «Parce qu'il y a des comportements et du manque d'investissement qui m'agacent depuis un certain moment. (...) Ce soir (vendredi), j'ai vu des joueurs vite se relâcher et ne pas pouvoir se remettre dans le bon sens». Le message est passé.