Ligue Europa : le FC Nantes arrache la victoire face à Qarabag, l'AS Monaco tenue en échec par Ferencvaros

Après la première vague en début de soirée, la Ligue Europa se poursuivait avec huit affiches dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules. Après le nul de Rennes sur la pelouse de Fenerbahce, deux autres clubs français en lice jouaient ce jeudi, avec l'AS Monaco en déplacement à Ferencvaros et le FC Nantes hôte de Qarabag. Deux matches importants pour la suite de leurs parcours européens respectifs.

Le club du Rocher souhaitait réaliser un bon résultat en Hongrie pour revenir à hauteur de son adversaire du soir, leader du groupe H. Ben Yedder prenait ses responsabilités et ouvrait le score après la demi-heure de jeu d'une superbe talonnade. Son 82e but avec l'ASM lui permettait de revenir à une réalisation de Radamel Falcao, quatrième du classement des buteurs de l'histoire du club en compétition officielle. Les locaux égalisaient finalement au score grâce à Zachariassen et s'adjugeaient la place de leader du groupe grâce à la différence de but particulière.

Nantes peut encore espérer

Du côté de la Beaujoire, le FC Nantes était dans l'obligation de s'imposer face à la formation azérie pour espérer jouer une qualification en phase finale de la C3 la semaine prochaine. Finalement, les Canaris, déjà dans le mal en championnat, se redonnaient un peu de confiance grâce à leur meneur de jeu Blas, buteur après le quart d'heure de jeu. Malgré le penalty d'Ozobic, le FCN s'offrait les trois points dans le temps additionnel grâce à l'entrant Ganago. A un point de son adversaire à l'issue de la rencontre, les hommes de Kombouaré n'ont néanmoins pas leur destin entre leurs mains pour une possible qualification en 16es de finale.

Dans les autres rencontres de la soirée, Cristiano Ronaldo retrouvait le chemin des filets sous le maillot de Manchester United lors de la belle victoire face au Sheriff Tiraspol. Un succès qui permet aux Red Devils de rester au contrat de la Real Sociedad, toujours leader de la poule E après s'être imposé sans souci chez l'Omonia Nicosie. L'AS Rome de Mourinho prenait également les trois points chez les Finlandais de l'HJK et jouera son ticket pour les 16es de finale face au deuxième groupe C, Ludogorets, vaincus plus tôt dans la soirée par le Real Betis, sûr de jouer directement les huitièmes.

Les résultats complets du multiplex

Groupe C :

HJK 1-2 AS Rome : Hetemaj (54e) / Abraham (41e), Hoskonen (csc, 62e)

Groupe E :

Manchester United 3-0 Sheriff Tiraspol : Dalot (44e), Rashford (65e), Ronaldo (81e)

Omonia Nicosie 0-2 Real Sociedad : Navarro (45+2e), Karrikaburu (60e)

Groupe F :

Sturm Graz 1-0 Feyenoord : Kiteishvili (90+3e)

Groupe G :

FC Nantes 1-1 Qarabag : Blas (17e) / Ozobic (sp, 56e)

Fribourg 1-1 Olympiacos : Kubler (90+3e) / El Arabi (17e)

Groupe H :

ER Belgrade 2-1 Trabzonspor : Katai (37e), Pesic (64e) / Bakasetas (39e)

Ferencvaros 0-1 AS Monaco : Ben Yedder (31e)