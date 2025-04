FC Barcelone : Lamine Yamal se fait détruire en Espagne

La semaine dernière, après leurs prestations réussies face à Aston Villa et le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone étaient annoncés comme les grands favoris de cette édition de la Ligue des Champions. Une semaine plus tard, quelques doutes se sont installés ici et là. Pour les champions de France, on a évoqué une certaine suffisance ou bien une peur après la défaite 3 à 2 hier soir à Aston Villa (5-4 pour Paris aux scores cumulés). Pour les Culés, c’est une autre histoire. Devant au score après une manche aller remportée sans problème 4 à 0, les Barcelonais ont été battus 3 à 1 hier lors du match retour au Signal Iduna Park. Cela n’a pas empêché le FCB, envoyé au tapis pour la première fois de l’année 2025, de se qualifier (5-3 aux scores cumulés).

Mais il y avait un sentiment d’amertume après le match. Ce qu’a confirmé Hansi Flick en conférence de presse. « Je me réjouis totalement pour l’équipe, mais aussi pour le club. Il y a beaucoup d’émotions, de passion. C’est une belle chose que l’on ait atteint les demies pour notre première année. Ça n’a pas trop bien fonctionné pour nous, on doit le reconnaître. Dortmund a très bien joué. Pour aujourd’hui, il n’y a qu’à dire félicitations à Dortmund, et félicitations à mon équipe qui est en demi-finales.» Comme lui, Robert Lewandowski, qui faisait son retour au BVB, ne fanfaronnait pas. «Ce match peut-être une bonne leçon pour tous nos jeunes joueurs. La Ligue des Champions est la Ligue des Champions, et il faut être toujours prêt… pas à 90% ou 95%. Non, à 100%.»

Un petit soir pour Lamine Yamal

La sortie du Polonais de 36 ans avait pour but de servir de piqûre de rappel à certains coéquipiers. On peut notamment citer Lamine Yamal, qui n’a pas vécu sa meilleure soirée sous la tunique blaugrana. Moins impressionnant que d’habitude, il a été brouillon avant sa sortie à la 70e où il est apparu énervé sur le banc. De plus, une statistique illustre son match puisqu’il n’a couru que 8 kilomètres explique El Chiringuito, soit seulement un de plus que le gardien du BVB, Gregor Kobel. La presse catalane, qui l’encense habituellement, n’a pas été séduite hier soir. C’est le cas de Mundo Deportivo. «Il est inhabituel qu’il soit remplacé à la 70e minute d’un match à enjeux élevés, avec un score de 2-1, mais ce n’était pas son jour.»

La publication espagnole poursuit : «il a raté des passes simples, aussi bien profondes que courtes, ce qui a empêché le Barça d’atteindre la continuité et la fluidité idéales.» Du côté de Madrid, Marca, qui lui a donné un 5, a aussi été surpris. «Lamine Yamal est un joueur qui est toujours dans le onze titulaire. Mais il n’a pas passé sa nuit. Si Bensebaini a vécu un cauchemar avec l’ailier à Barcelone, il l’a bien arrêté à Dortmund. Le jeune joueur a été très imprécis. Lamine Yamal ne nous a pas habitués à autant d’inexactitudes. En tout cas, sans être fin, il a laissé quelques détails qui sont sa marque de fabrique. Le choc en Allemagne a probablement été l’un des plus faibles de la saison pour les Blaugrana.»

Le nouveau messie du Barça était mécontent

Idem pour AS. «La première grande soirée du FC Barcelone à laquelle Lamine Yamal n’a pas participé (…) Lamine Yamal était méconnaissable au Signal Iduna Park. La dernière fois qu’il a visité ce stade, lors d’un match de phase de championnat, il a remporté le prix de MVP après une belle prestation, mais hier, il a fini par paraître peu aimable sur le banc, bien emmitouflé dans l’anorak du club qui lui couvrait le visage. Le jeune génie du Barça était parfaitement conscient que ce n’était pas son soir. Il était peut-être en colère contre Hansi Flick pour l’avoir sorti du terrain à la 69e minute, un événement très inhabituel, surtout avec le score de 2-1, mais la vérité est qu’il n’avait rien fait pour mériter de continuer à jouer. Peut-être qu’il était en colère contre lui-même.»

La publication ibérique poursuit : «Lamine Yamal n’a même pas encore 18 ans et il a certainement droit à des mauvais jours. Peut-être que son corps et son esprit demandent un peu plus de repos pour retrouver l’éclat qu’on a à peine vu contre le Borussia Dortmund. Le joueur de Rocafonda manquait des passes simples, était imprécis, perdait des ballons dangereux et semblait faire trop d’erreurs dans sa prise de décision. C’était sans aucun doute l’un de ses pires matchs de la saison. À Dortmund, Lamine Yamal a rompu son charme des grands soirs. Jusqu’à hier, l’attaquant barcelonais n’avait jamais manqué de briller les grands jours.» Hier était certainement un jour sans pour Lamine Yamal, qui n’a pas été manqué par la presse ce mercredi matin.