OL : Peter Bosz fracasse l'arbitre du match face à Reims

Ce mercredi après-midi, l'OL n'a pas pu faire mieux qu'un triste 0-0 sur la pelouse de Reims lors de la 29eme journée de Ligue 1. Très tôt dans le match, Peter Bosz était d'ailleurs exclu après une violente altercation avec Johan Hamel, arbitre de la rencontre. En conférence de presse, le technicien néerlandais est revenu sur ce fait de match et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas mâché ses mots.

La suite après cette publicité

«J’ai dit au monsieur qu’il n’avait pas le niveau Ligue 1 et malheureusement, on a vu pourquoi après. Mais ce n’est pas très important. Ce qui m’importe, c’est qu’on n’a pas gagné aujourd’hui. Même sans jouer un grand match, il faut gagner ici. On a contrôlé le match sans le gagner. On n’a pas fait un grand match, mais on n’a pas concédé une seule occasion. On s’en est procuré quatre, et il faut marquer. On n’a pas réussi à le faire malheureusement.»