Campeones Cup : les Tigres de Gignac s’offrent Los Angeles FC aux tirs au but et remportent la finale

Les Tigres ajoutent un nouveau trophée à leur palmarès. Mercredi soir à l’occasion de la finale de la Campeones Cup, compétition nord-américaine organisée conjointement par la Major League Soccer (USA) et la Liga MX (Mexique) depuis 2018, les partenaires d’André-Pierre Gignac ont dû patienter jusqu’à la fatidique séance des tirs au but pour venir à bout de Los Angeles FC au BMO Stadium.

Si les deux équipes se sont quittées dos à dos à la pause, l’intensité est montée d’un cran au retour des vestiaires. Après avoir obtenu deux cartons jaunes en dix minutes, le défenseur de LAFC Diego Palacios laissait ses partenaires à dix contre onze (63e). Malgré cet avantage, les hommes de Robert Siboldi n’en profitaient pas et se voyaient à leur tour réduits en infériorité numérique suite à l’expulsion de Rafael Carioca (85e). Les deux formations se sont départagées aux tirs au but et à ce jeu-là, ce sont les Tigres qui l’ont emporté grâce à deux échecs côté californien de Timothy Tillman et Ryan Hollingshead (0-0, 4-2 aux t.a.b).