Mexique : André-Pierre Gignac continue d’écrire sa légende avec les Tigres

Les années se suivent et se ressemblent pour André-Pierre Gignac. Le Français continue d’écrire encore un peu plus l’histoire au Mexique. Dimanche dernier après son doublé inscrit face CF Monterrey (3-0) lors de la 9e journée du tournoi d’Ouverture, et pour son 300e match personnel en championnat, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du derby de Monterrey. Le voilà à 12 réalisations contre le rival éternel et ce n’est pas prêt de s’arrêter puisqu’il a prolongé en début d’année jusqu’au 30 juin 2025.

«Ces matchs sont toujours difficiles à jouer. Il faut être à la limite à chaque fois. (…) C’est historique car ça laisse une marque importante pour les générations futures. Ce sont des références, et c’est un battant. Cela nous rend fiers», revenait l’entraîneur uruguayen des Tigres, Robert Siboldi après la rencontre, expliquant au passage l’importance de Gignac pour la nouvelle génération. «Ces jeunes ont de grandes références. Ils ont de quoi apprendre pour suivre la même ligne.» En ce début de saison, le Français est déjà à 5 buts en seulement 6 rencontres.

Il entre encore un peu plus dans l’histoire des Tigres

«Gignac n’a pas perdu de temps. En 8 ans, il est déjà le meilleur buteur de l’histoire des matchs entre Tigres et Rayados, avec tout ce que cela signifie pour les supporters des Tigres. Tout simplement, impressionnant… », écrivait de son côté David Faitelson, célèbre commentateur pour ESPN, pourtant réputé pour avoir la critique facile. Ça ne faisait déjà plus de doute depuis longtemps mais l’ancien Marseillais est une légende au Mexique. En 8 ans sur place, il s’est déjà offert la plupart des marques historiques.

Meilleur buteur de l’histoire du club (196 réalisations), il est également le 6e joueur avec le plus d’apparitions sous le maillot bleu et jaune. Il a également accroché cinq championnats au palmarès (tournois d’ouverture 2015, 2016 et 2017 et tournois de clôture 2019 et 2023). Cette nuit face à Los Angeles FC, il a l’occasion de garnir encore un peu plus son armoire à trophées avec une seconde victoire (après 2018) en finale de la Campeones Cup, jeune compétition opposant les vainqueurs de la Coupe de la MLS et de la Supercoupe mexicaine.

Un nouveau trophée cette nuit ?

De quoi susciter l’admiration de ses prochains adversaires, à commencer par le Mexicain Carlos Vela, l’une des stars de LAFC. «Pour moi, si ce n’est pas la meilleure équipe au Mexique ces dernières années, c’est l’un des meilleures. Ils ont le meilleur attaquant de la ligue, ils ont le meilleur gardien de la ligue et ils ont de nombreux joueurs qui ont beaucoup d’expérience lorsqu’il s’agit de jouer des finales.» A 37 ans, André-Pierre Gignac ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il a encore quelques belles années devant lui et des records à aller chercher.