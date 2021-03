Real Madrid : deux nouveaux blessés

Encore des mauvaises nouvelles pour Zinedine Zidane. Si ça se passe plutôt bien d'un point de vue sportif en ce moment pour l'écurie merengue, l'entraîneur français devra composer sans deux nouveaux joueurs importants au retour de la trêve. Toni Kroos souffre ainsi de gênes au niveau de l'adducteur et est revenu à Madrid, quittant le stage de sa sélection.

La suite après cette publicité

Il est incertain pour le match face à Eibar le 3 avril, mais devrait bien être là pour Liverpool trois jours plus tard. En revanche, Fede Valverde ne sera pas probablement de la partie pour ce rendez-vous européen selon Marca à cause d'une blessure musculaires. Il faut compter au moins deux semaines d'absence pour l'Uruguayen, si ce n'est plus.