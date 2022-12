CdM 2022, Argentine : la joie de Nicolas Tagliafico après la qualification pour la finale

En marge de la victoire de l'Argentine face à la Croatie (3-0), synonyme de qualification pour la finale, Nicolas Tagliafico s'est arrêté au micro de BeIn Sport. Le Lyonnais a exprimé toute sa joie après ce succès qui envoie l'Albiceleste en finale de la plus prestigieuse des compétitions. «Je suis très heureux. C’était l’objectif en arrivant ici. Aujourd’hui, on y arrive. C’est un match que nous avons réussi à prendre en main» a tout d'abord confié le joueur de 30 ans.

La suite après cette publicité

Interrogé sur l'adversaire qu'il souhaiterait affronter en final, Nicolas Tagliafico a botté en touche en assurant que les deux équipes avaient leurs qualités. «Nous savons que les deux sont des grandes équipes. Elles sont en demi-finale. On va être très attentif pour le match de demain afin d'être préparé au match à venir» a ainsi déclaré le latéral avant de conclure sur Lionel Messi, con capitaine : «on est très heureux pour lui, le groupe et la finale. On espère qu’il (Messi) ira encore plus loin.»