CdM 2022 : l'Argentine se qualifie pour la finale grâce à un Lionel Messi des grands soirs

Portées par leur star respective, Lionel Messi et Luka Modric, l'Argentine et la Croatie espéraient retrouver la finale après avoir été les deux derniers finalistes malheureux, la faute à deux défaites, respectivement en 2014 pour l'Albiceleste (0-1 a.p. contre l'Allemagne) et en 2018 pour les Vatreni (2-4 face à l'équipe de France). Pour cela, il fallait être au rendez-vous ce mardi soir en demi-finale de cette 22ème édition de la Coupe du Monde au Qatar. Après un premier temps d'observation, la sélection croate se mettait à dominer l'entrejeu sans réussir néanmoins à se procurer de situation chaude. Le début de la rencontre était assez pauvre en occasions. Emiliano Martínez et Dominik Livaković n'avaient alors pas grand-chose à se mettre sous la dent mais cela n'allait pas durer.

La suite après cette publicité

Peu avant la demi-heure de jeu, Enzo Fernández armait un tir lointain dans l'axe du but et le ballon rebondissait devant le portier croate qui repoussait tant bien que mal devant sa ligne (25e). Quelques minutes plus tard, Enzo Fernández, bien lancé dans le dos de Dejan Lovren par Julián Álvarez, fonçait vers la surface adverse et s'empalait sur Dominik Livaković. L'arbitre ne bronchait pas et sifflait penalty pour l'Albiceleste (32e). Lionel Messi se chargeait d'executer la sentence en tirant en force en pleine lucarne, imparable (34e, 1-0). Après cette ouverture, les Croates se mettaient à douter dangereusement. Julián Álvarez partait alors en contre et profitait des errements adverses pour faire le break, grâce notamment à deux contres favorables dont un dégagement raté de Borna Sosa, qui lui permettait d'arriver devant le gardien croate et de conclure tranquillement (39e, 2-0). Dans la foulée, sur corner, Alexis Mac Allister plaçait une tête qui était repoussée in extremis par Dominik Livaković devant sa ligne (42e). La Croatie cherchait vainement à réagir après coup tandis que l'arbitre renvoyait les acteurs aux vestiaires.

L'Argentine en finale, Lionel Messi décisif !

Après la pause, l'entraîneur de la Croatie, Zlatko Dalic, effectuait deux changements offensifs, Nikola Vlašić et Mislav Oršić en lieu et place de Borna Sosa et Mario Pasalic, pour inverser la tendance. Alors que la Croatie évoluait plus haut depuis la reprise et tentait de trouver la faille dans la défense de l'Albiceleste, les contres argentins mettaient à rude épreuve l'arrière-garde adverse. Joško Gvardiol jouait d'abord les pompiers de service face Enzo Fernández (56e) puis Dominik Livaković réalisait une parade importante face à Lionel Messi après un une-deux avec le joueur de Benfica, très impliqué offensivement (57e). A l'heure de jeu, Luka Modric adressait un centre parfait pour la tête de Dejan Lovren qui déviait le cuir et obligeait Emiliano Martínez à repousser en catastrophe (62e).

La Croatie, toujours portée vers l'attaque, ne déméritait pas mais l'Argentine continuait d'opérer en contre-attaque et se montrait très dangereuse en cette fin de rencontre. Lionel Messi provoquait d'ailleurs sur son côté droit et se jouait de Joško Gvardiol pour rentrer dans la surface. La Pulga centrait alors en retrait pour Julián Álvarez qui ajustait Dominik Livaković avec calme pour lancer définitivement l'Albiceleste vers la finale de ce Mondial qatari (69e, 3-0). Les Argentins géraient leur avantage tandis que les Croates semblaient avoir abdiqué. Sur l'une des dernières situations chaudes, Paulo Dybala, rentré quelques minutes auparavant, trouvait Alexis Mac Allister d'un petit ballon par-dessus la défense mais ce dernier ne cadrait pas sa volée du droit (83e). Sur un des derniers corners de la rencontre, Ivan Perisic déviait de la tête au premier poteau mais Dejan Lovren ne parvenait pas à se jeter à temps pour pousser le ballon au fond (85e). Un dernier sursaut d'orgueil qui n'aura pas permis de sauver l'honneur. L'Argentine et Lionel Messi sont les premiers qualifiés pour la finale de cette 22ème édition de la Coupe du Monde !