PSG : Marquinhos adore le nouveau centre d’entraînement

Alors que le Paris Saint-Germain a posé ses valises depuis un an au Campus PSG (Poissy), le club de la capitale inaugure ce jeudi son nouveau centre d’entraînement. À cette occasion, Marquinhos a donné une interview à Marca où il est revenu sur les changements incarnés par cette nouvelle enceinte sportive, lui qui a connu le Camp des Loges (Saint-Germain-en-Laye) entre 2012 et 2024. « Lorsque je suis arrivé, on m’a présenté un projet, mais je ne savais pas que c’était un lieu comme celui-ci. Je suis très heureux de voir cette inauguration. Je suis passé par les deux côtés, l’autre centre d’entraînement, vous pouvez voir la différence dans la préparation, dans la récupération et dans tout ce qui peut nous aider à obtenir de grands résultats. C’est important parce que cela nous montre un peu l’ambition de cette équipe. C’est important pour un joueur d’avoir tout ce qu’il faut pour bien arriver aux matches, pour qu’il arrive préparé. Il y a beaucoup de choses auxquelles ils ont très bien pensé lorsqu’ils l’ont conçu. Si vous nous posez la question, nous sommes très heureux de tout ce que nous avons. »

Il a ensuite évoqué la vie quotidienne de ses coéquipiers et de lui dans ce Campus PSG. « Un jour d’après-match, nous prenons le petit-déjeuner ensemble à table, puis nous allons dans le vestiaire où nous discutons un peu. Nous avons tout ce dont nous avons besoin : la salle de physio, la salle de préparation et la salle de récupération à côté. Tout est très bien relié. Nous avons également une salle à l’étage. Si vous voulez vous reposer un peu plus tranquillement, nous avons des joueurs qui viennent parfois directement à la Ciudad Deportiva après les matches pour se reposer parce que nous nous entraînons tôt le lendemain. Nous avons des joueurs qui vivent là lorsqu’ils arrivent d’un autre club en début de saison et qu’ils n’ont pas encore de maison. Nous avons tout, nous devons juste en profiter, être reconnaissants et nous préparer au mieux pour que toutes les infrastructures dont nous disposons ici soient efficaces dans tout ce que nous faisons sur le terrain. »