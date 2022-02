Troyes : Gerson Rodrigues mis à pied !

En difficulté sportivement, avec une 16e place à égalité de points avec le barragiste Saint-Etienne et à un petit point de la lanterne rouge Bordeaux, Troyes doit gérer un autre dossier : celui de Gerson Rodrigues. Prêté par le Dynamo Kiev l'été dernier avec une option d'achat, l'attaquant de 26 ans ne satisfait pas réellement les supporters de l'ESTAC, avec seulement un but inscrit et une passe décisive délivrée cette saison en Ligue 1.

Mais ce mercredi après-midi, l'Espérance Sportive vient d'annoncer que l'international luxembourgeois (41 sélections, 10 buts) a été mis à pied, sans dévoiler pour autant les raisons de cette décision : «L’ESTAC annonce que Gerson Rodrigues est mis à pied à titre conservatoire, à compter de ce jour. Le club communiquera ultérieurement sur la situation», peut-on lire dans le communiqué du club aubois.