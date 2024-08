Manchester United fait barrage pour Sancho, le Portugal rend hommage à sa légende Pepe

Manchester United ne lâche pas Jadon Sancho

Manchester United est frappé par une véritable hécatombe en ce début de saison. Les Red Devils vont se présenter face à Manchester City lors du Community Shield avec six défenseurs absents. En attaque, Erik ten Hag devra aussi faire sans Hojlund touché lors de la tournée de pré-saison. Une aubaine pour Mason Mount qui devrait être aligné au côté de Jadon Sancho, comme l’explique le Daily Star dans ses pages intérieures. Les deux Anglais devraient avoir un rôle important à jouer cette saison. Concernant Sancho, pisté par le PSG, cette situation pourrait le forcer à rester chez les pensionnaires d’Old Trafford. Comme on vous l’a révélé, le joueur est pourtant chaud pour rejoindre le club de la capitale. Sauf que Manchester United bloque les négociations pour le moment d’après RMC Sport. On rappelle que Jadon Sancho est disponible pour un prix d’environ 47 M€.

Pepe adulé au Portugal

À 41 ans et après 878 matches professionnels, Pepe a décidé de dire stop. Ce vendredi matin, toute la presse portugaise rend hommage à Pepe qui est «devenu une légende», comme le placarde O Jogo. Considéré comme un boucher au début de sa carrière, Pepe s’est assagi avec le temps et laissera derrière lu l’image d’un joueur ultra-professionnel à l’exemplarité folle. Le journal A Bola est persuadé que «le football mondial deviendra plus pauvre sans Pepe». Le natif de Marceio au Brésil est considéré comme une véritable légende au pays, comme l’explique Record dans ses pages intérieures. En Espagne, Marca a aussi une pensée pour ce joueur qui aura marqué le Real Madrid. Le dernier match de sa carrière restera donc ce quart de finale perdu à l’Euro face à la France. On comprend mieux pourquoi ce dernier a fondu en larmes dans les bras de Cristiano Ronaldo. Bon vent à lui et merci pour tout !

Le Barça a encaissé un chèque de 100 M€ grâce à son accord stratégique avec Aramak pour le rachat des parts de Libero dans Barça Vision. De quoi boucler le transfert de Dani Olmo qui va signer aujourd’hui comme le rapporte le Mundo Deportivo dans son encart. Si c’est fait pour Dani Olmo, ça coince toujours pour Nico Williams. Si les Culés n’ont pas abandonné, ils explorent d’autres alternatives comme celle menant à Kingsley Coman, rapporte Sport. Le Bayern Munich souhaite se débarrasser du Français et en ce sens, propose le joueur aux quatre coins de l’Europe. Le PSG dans un premier temps et donc le Barça maintenant. Hansi Flick, qui l’a connu en Bavière, semble séduit par l’opportunité d’accueillir l’ailier. On rappelle que le Bayern Munich pourrait céder son joueur sous la forme d’un prêt avec option d’achat.