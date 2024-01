Burak Yılmaz signe son premier contrat d’entraîneur

On connaît Burak Yılmaz (38 ans) joueur, on va bientôt connaître Burak Yılmaz coach. Après une pige en tant qu’entraîneur intérimaire avec le Beşiktaş il y a quelques semaines, Kayserispor (12e de Süper Lig) vient de le signer pour deux ans et demi (2026). Il aura sous ordres Stéphane Bahoken (31 ans), ancien joueur de Strasbourg et d’Angers notamment.

La suite après cette publicité

Après vingt ans en tant que joueur, l’international turc va pouvoir faire ses premiers pas d’entraîneur dès lundi. Son équipe affrontera Antalyaspor (6e du championnat).