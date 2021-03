Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 20e bilan de la saison, c'est la même chanson. Encore une fois, Robert Lewandowski trône en tête grâce à ses 31 buts en 23 matches de Bundesliga. Des performances exceptionnelles qui lui permettent d'entrevoir un meilleur bilan que ses 34 buts en 31 matches de la saison dernière. Ainsi, le natif de Varsovie vient de s'offrir un triplé contre le Borussia Dortmund (4-2) et creuse un peu plus l'écart sur ses concurrents.

Désormais relégué à six longueurs du joueur du Bayern Munich, Paul Onuachu reste un solide dauphin. L'attaquant nigérian est l'auteur d'une très belle saison avec Genk. Hier contre le Cercle de Bruges, il a été de nouveau décisif puisqu'il a marqué une nouvelle réalisation. Ainsi, il affiche désormais un incroyable bilan de 25 buts en 29 matches de Jupiler Pro League et ne se relâche pas. Absent samedi lors de l'humiliation de son équipe du VVV-Venlo contre Feyenoord (6-0), Georgios Giakoumakis complète le podium malgré tout. L'attaquant grec a inscrit 23 buts en 23 matches cette saison et conserve un avantage encore important sur ses poursuivants.

On n'arrête plus Erling Braut Håland !

En quatrième position, Cristiano Ronaldo a marqué mardi dernier en fin de match contre Spezia (3-0). Entré 20 minutes ensuite contre la Lazio (victoire 3-1), il n'a cette fois pas trouvé la faille. Cependant, ses statistiques restent impressionnantes avec 20 buts en 22 matches. Le Français arrive à la cinquième place avec des chiffres assez similaires. Le joueur de Louvain a encore marqué samedi dernier contre Eupen (3-3). Sixième, Erling Braut Håland n'a pas pu éviter la défaite au Borussia Dortmund contre le Bayern Munich (4-2) mais il a réalisé une prestation de grande classe. Avec son doublé, le voici désormais crédité de 19 buts en 19 matches.

Un autre joueur de Bundesliga suit en septième position. Il s'agit d'André Silva, le serial buteur de l'Eintracht Francfort. Avec les Adler, il n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 contre le VfB Stuttgart. Une rencontre lors de laquelle il n'a pas trouvé le chemin des filets. Il reste ainsi bloqué à 19 buts en 22 matches. Huitième, Lionel Messi a délivré deux passes décisives avec le FC Barcelone contre Osasuna (2-0) mais n'a pas eu l'occasion de marquer. Ce n'est sûrement que partie remise pour l'attaquant argentin, qui compte 19 buts en 24 matches de Liga. Vainqueur face à St Pölten (4-1) hier, le Red Bull Salzbourg s'est encore appuyé sur Patson Daka auteur de l'ouverture du score. Efficace, l'attaquant zambien retrouve le top 10 grâce à son 18e but en 16 matches.

Enfin, Kylian Mbappé qui n'a pas joué mercredi dernier contre Bordeaux (victoire 1-0) n'a pas pu améliorer son bilan qui est de 18 buts en 23 matches. Aaron Boupendza (Hatayspor) et Romelu Lukaku (Inter Milan) échouent aux portes du top 10 avec 18 réalisations. Luis Suarez (Atlético de Madrid), Mohamed Salah (Liverpool) et Gianni Bruno (Zulte Waregem) sont en embuscade avec 17 réalisations. Harry Kane (Tottenham) et Bruno Fernandes (Manchester United) suivent avec 16 buts tandis que Luis Muriel (Atalanta), Gerard Moreno (Villarreal), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Vincent Aboubakar (Besiktas) et Wout Weghorst (Wolfsbourg) comptabilisent 15 réalisations.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 31 buts en 23 matches (1954 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 25 buts en 29 matches (2280 minutes)

3) Georgios Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 23 buts en 23 matches (1992 minutes)

4) Cristiano Ronaldo (36 ans/Portugal/Juventus) - 20 buts en 22 matches (1833 minutes)

5) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 20 buts en 27 matches (2419 minutes)

6) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 19 buts en 19 matches (1602 minutes)

7) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 19 buts en 22 matches (1905 minutes)

8) Lionel Messi (33 ans/Argentine/FC Barcelone) - 19 buts en 24 matches (2032 minutes)

9) Patson Daka (22 ans/Zambie/Red Bull Salzbourg) - 18 buts en 16 matches (1081 minutes)

10) Kylian Mbappé (22 ans/France/PSG) - 18 buts en 23 matches (1704 minutes)