Équipe de France : qui sera le nouveau capitaine des Bleus ?

Le timing n’a peut-être pas été choisi par le principal intéressé, mais à l’heure où le président de la FFF est au coeur d’une tempête médiatique, le capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris, a choisi d’annoncer hier soir sa retraite internationale. Un énorme chapitre des Bleus se referme avec le départ du recordman des sélections tricolores (145 capes).

Varane, candidat naturel

Mais cette annonce pose immédiatement une question : qui pour remplacer celui qui a porté le brassard de capitaine à 121 reprises en 145 sélections ? Pour remplacer Lloris dans les cages, des solutions existent (Mike Maignan, Steve Mandanda, Alban Lafont, etc…). Mais qui pour être capitaine les 24 et 27 mars prochains face aux Pays-Bas et l’Irlande pour le début des éliminatoires de l’Euro 2024 ?

Lloris ne s’est pas exprimé sur le sujet, mais là encore plusieurs options existent. Pour beaucoup de médias, Raphaël Varane est le candidat naturel. Le joueur de Manchester United est le taulier de la défense tricolore et il s’est montré très actif dans ses prises de paroles au sein du vestiaire lors du Mondial au Qatar. Son leadership et son palmarès XXL plaident en sa faveur. Et à 29 ans, il a encore plusieurs années devant lui. Toutefois, il existe plusieurs outsiders.

L’heure de Mbappé ?

S’il n’avait pas été blessé, Paul Pogba aurait pu être cité. Il l’a prouvé en Russie, le Bianconero est l’un des leaders des Bleus sur et en dehors du terrain. Mais son état physique d’aujourd’hui l’exclut (pour le moment) de la course. À 31 ans, Antoine Griezmann n’est pas le plus jeune, mais le natif de Mâcon est l’un des relais privilégiés de Didier Deschamps. Homme d’expérience lui aussi, le Colchonero est également l’un des leaders techniques du groupe France qui a parfaitement su faire le lien entre la défense et l’attaque sur le terrain au Qatar.

Enfin, comment ne pas citer Kylian Mbappé ? La star des Bleus a 24 ans et cette Coupe du Monde 2022 semble avoir eu un impact sur lui. Plus affirmé, le Bondynois a marqué les esprits avec son discours lors à la mi-temps de la finale perdue face à l’Argentine. Et que dire de ses prises de position publiques contre Noël Le Graët ? Mbappé a été le seul joueur de l’équipe de France à être monté au créneau dans l’affaire des droits à l’image en sélection et à avoir reproché à NLG ses critiques sur Zidane. Lui qui se veut comme le patron des Bleus sur le terrain, son heure a peut-être sonné.