Tottenham : José Mourinho sème le doute pour Dele Alli

Le Paris Saint-Germain va-t-il enfin rafler la mise dans le dossier Dele Alli ? Pour le moment, les dirigeants parisiens se heurtent au refus des Spurs, même si la direction du club londonien se montrerait moins ferme ces dernières heures sur la possibilité de laisser filer leur milieu offensif en prêt. Interrogé en conférence de presse ce mercredi sur le sujet, José Mourinho ne tient pas forcément le même discours. Le manager portugais des Spurs estime même que son joueur sera encore à Tottenham après la fin du mercato d'hiver.

« Est-ce qu'il sera toujours là à la fermeture du mercato? Je m'y attends. Je dis depuis le début du mercato que je ne m'attends à aucun départ, et aucune arrivée. Nous sommes le 27 janvier, il reste peu de temps avant la fin, je ne crois pas qu'il va se passer quoi que ce soit. Mais tout reste possible, » a ainsi commenté le technicien lusitanien. Adepte du poker menteur, José Mourinho se réfugie-t-il derrière un discours policé ? Réponse dans les prochaines heures...