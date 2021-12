Maroc : Vahid Halilhodzic tacle le Barça

Abdessamad Ezzalzouli alias Abde est au cœur d'une petite guerre. Si le Maroc a visiblement remporté la première bataille face à l'Espagne en ayant obtenu les faveurs du joueur du Barça qui a préféré les Lions de l'Atlas à la Roja, il faut aussi faire face au Barça. Les Catalans ne sont pas spécialement chauds pour le laisser filer tout le mois de janvier, et le jeune ailier de 20 ans pourrait, de lui même, décider de rester et faire une croix sur la CAN.

Pour SportKlub, le sélectionneur marocain Vahid Halilhodzic a évoqué cette situation, pointant du doigt le Barça. « Je pense que c’est Barcelone qui pose problème car il ne respecte pas assez la Coupe d’Afrique des Nations. Les grands clubs européens et la FIFA ne la respectent tout simplement pas assez. Il n’a jamais refusé l’équipe nationale. Je suis sûr qu’Abde se présentera au rassemblement le 3 janvier. Nous comptons sur lui parce que nous avons besoin d’un joueur comme lui. Je pense que Barcelone fera preuve de sagesse et réagira correctement », a expliqué le tacticien. Le message est passé.