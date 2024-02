CAN 2023 : Gervinho s’amuse des critiques sur le jeu de la Côte d’Ivoire

La CAN 2023 restera dans les annales du football africain. Notamment à travers les exploits du pays organisateur, la Côte d’Ivoire. Les Éléphants jouent aujourd’hui leur 1/2 finale contre la République démocratique du Congo (21h). Sur RMC, Gervinho (36 ans), ancienne légende ivoirienne, est revenu sur le parcours de la Côte d’Ivoire : « Nous sommes imprévisibles. Quel que soit le scénario, je veux que la Côte d’Ivoire gagne parce que nous sommes à un pas de la finale. (…) On s’est à chaque fois qualifié dans les dernières minutes. C’est stressant en tant qu’Ivoirien de voir qu’on est éliminé à deux minutes de la fin, puis qu’on revit. Ça donne de la joie et de l’engouement.»

Vainqueur de la compétition en 2015, Gervinho était très bien entouré avec Yaya Touré, Kolo Touré ou encore Salomon Kalou. Sur les critiques sur le jeu produit par la sélection ivoirienne, Gervinho préfère s’en amuser : « Ils étaient tellement habitués à avoir une équipe qui joue au football. Ils ont pris l’habitude d’avoir du bon champagne, ils voient qu’il y a moins de qualité, il n’y a pas ce qu’il faut mais on réussit quand même à avancer. Il y a de la qualité dans l’équipe mais on n’arrive pas à produire du jeu, du foot. C’est un peu l’hymne de chaque match: "on vaut rien, on avance mais on est qualifié". (…) Après cette CAN, on aura le temps de trouver les ingrédients pour redonner du beau football aux Ivoiriens ».